Sabato 31 agosto 2024

ore 18:00 Passeggiata Poetica al Peretto con "Piantine che salvano il mondo - ovvero la curiosa storia di Deucalione e Pirra, superstiti"

PER SPETTATORI DA6 A 11 ANNI

Una Passeggiata Poetica per i più piccoli messa in scena in un bosco incantato, che parla di un pianeta sfruttato all'eccesso, al quale malgrado tutto viene data un'opportunità attraverso i due protagonisti: rifondare la vita.

Data: 31/08/2024 ore 18

Durata attività: 1h

Lunghezza del percorso: 1 km

Difficoltà: facile

Dislivello massimo: //

Adatta a bambini dai 6 agli 11 aanni di età

Abbigliamento: sportivo

Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria e gratuita per adulti e per i bimbi

ore 22:00 Passeggiata Poetica al Faro lungo la strada del sole con "discorso sul Mito - Sidera, le stelle"

In una notte piena di stelle Vittorio Continelli in un racconto su alcuni dei miti legati al cielo: la bellissima Callisto , Arturo e l'Orsa maggiore, l'origine della Via Lattea, il gran cacciatore Orione, l'amore tra Helios e Selene, il folle volo di Fetonte sul carro del Sole.

Data: 31/08/2024

Durata attività: 2h

Lunghezza del percorso: 4 km

Difficoltà: media

Dislivello massimo: 50mt

Adatta a: adulti e bambini da minimo 14 anni di età

Abbigliamento: sportivo

Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria e versamento di un contributo minimo a sostegno delle attività pari a 20 € per gli adulti/10 € per i bimbi che include la passeggiata guidata/spettacolo/assicurazione

Disponibile servizio navetta dedicato