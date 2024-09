Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Scadenza ore 12:00 del 17.10.2024

(Feltre, 19 Set 24)

E' stato pubblicato all'albo dell'Unione Montana Feltrina il bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 assistente tecnico a tempo pieno e indeterminato.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12:00 di giovedì 17 ottobre 2024

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Portale unico del reclutamento (www.inpa.gov.it) non sono ammesse altre modalità di invio

Scarica il Bando

Clicca qui per inviare la candidatura

Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti:

telefono: 0439 310259

PEC: cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net

e-mail: concorsi@feltrino.bl.it

