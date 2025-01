Pubblicato il bando per 2 posti. Scadenza il 18 febbriao

(Feltre, 09 Gen 25) Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando di selezione per 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale.

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha la possibilità di ospitare due volontari nell'ambito del progetto "Maps. Monitorare l'ambiente per la sostenibilità".

I giovani interessati dovranno presentare domanda online entro e non oltre le ore 14.00 del 18 febbraio 2025

Il bando e le relative istruzioni per l'iscrizione online sono consultabili sul sito dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, che cura la gestione dei bandi di Servizio Civile anche per il territorio della provincia di Belluno.



La stessa associazione dei Comuni ha attivato uno sportello informativo on line attivo tutti i martedì dalle 10:00 alle 11:00 e i giovedì dalle 15:00 alle 16:00.

Per avere informazioni sul bando è possibile anche contattare telefonicamente l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana al numero 0422.383338

