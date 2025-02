Parte la seconda edizione del corso teorico-pratico di riconoscimento al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

(Feltre, 17 Feb 25) Visto il successo registrato nel 2024 il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi propone anche quest'anno il corso per riconoscere i Sirfidi.

Ma cosa sono i Sirfidi? Sono piccoli insetti innocui che sembrano api o vespe e che avrete sicuramente visto mentre volano sopra i fiori restando sospesi nell'aria come un elicottero. Sono estremamente utili perché svolgono un ruolo fondamentale per l'impollinazione e si nutrono di afidi dannosi alle colture.

Se siete maggiorenni, appassionati di natura ed escursionismo e frequentante il Parco e le altre aree montane del Veneto, allora il corso "I Sirfidi del Nord Italia" fa per voi!

Il corso ha l'obiettivo di far conoscere la biologia e l'importanza ecologica dei Sirfidi, fornire le informazioni per poter identificare in natura le specie e i generi più rappresentativi della fauna del Nord Italia, dare indicazioni sulle tecniche per fotografarli.

I partecipanti al corso potranno anche collaborare al progetto di citizen science per lo studio dei Ditteri Sirfidi nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Sono previsti tre incontri online, dalle ore 14.00 alle 17.30 nei giorni 8 marzo, 22 marzo e 5 aprile; due escursioni nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi il 12 aprile e il 17 maggio.

Il corso è gratuito, ma sarà limitato a un massimo di 60 partecipanti.

La richiesta di partecipazione va compilata on-line entro il 5 marzo 2025, compilando il modulo on line

Per ulteriori informazioni e per scaricare il programma dettagliato è possibile consultare il sito del Parco all'indirizzo: www.dolomitipark.it oppure scrivere una mail a: sirfidi@dolomitipark.it.

Relatori del corso saranno: Daniele Sommaggio, entomologo presso l'Università di Modena e Reggio Emilia; il professor Giovanni Burgio e Serena Magagnoli, entomologi dell'Università di Bologna ed Enrico Vettorazzo, tecnico del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Il corso è organizzato dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, nell'ambito del progetto "Conoscere e proteggere gli impollinatori del Parco" finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Modena e Reggio Emilia e con il National Biodiversity Future Centre ed è patrocinato dalla Società Entomologica Italiana.

Scadenza 05/03/2025