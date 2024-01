Venerdì 26 Gennaio 2024

Il Gruppo Speleologico CAI Feltre e il Gruppo Escursionisti Cesio in collaborazione con il Museo Etnografico Dolomiti e con il patrocinio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, organizzano tre incontri sulla risorsa acqua in montagna e sul suo utilizzo come acqua potabile.

Il primo appuntamento è per venerdì 26 gennaio alle ore 21.00 presso la sala polifunzionale Tina Merlin di San Gregorio nelle Alpi, con l'incontro dal titolo "Acquiferi delle Dolomiti e idrogeologia montana" nel corso del quale Lucio D'Alberto, idrogeologo di ARPAV, illustrerà le caratteristiche delle montagne come "contenitori" d'acqua.

Ingresso libero

Per informazioni: speleo@caifeltre.it