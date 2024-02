Venerdì 9 Febbraio 2024

Il Gruppo Speleologico CAI Feltre e il Gruppo Escursionisti Cesio in collaborazione con il Museo Etnografico Dolomiti e con il patrocinio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, organizzano tre incontri sulla risorsa acqua in montagna e sul suo utilizzo come acqua potabile.

Il secondo appuntamento è per venerdì 9 febbraio alle ore 20:30 presso la sala polifunzionale di Pradenich a Cesiomaggiore, con l'incontro dal titolo "Le riserve idriche solide in superficie e in ipogeo", a cura del dottor Mauro Valt, nivologo di ARPAV e del professor Bartolomeo Vigna (professore emerito del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture Politecnico di Torino), esperto di idrogeologica carsica e di monitoraggio delle acque in grotta, che interverrà in collegamento via interrnet.

Nel corso della serata sarà ricostruita l'evoluzione degli accumuli di neve e ghiaccio e illustrata la loro importanza come riserve d'acqua in alcune aree dell'arco alpino.

Ingresso libero

Per informazioni: speleo@caifeltre.it