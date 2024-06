Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Escursione di mezza giornata

Domenica 9 Giugno 2024

Il Nuovo Gruppo Amici Val Canzoi organizza la terza "Camminata primaverile in Val Canzoi", dedicata al silenzio e all'ascolto della fauna primaverile.

L'escursione viene fatta "a caval di San Francesco" nell'anniversario di Sant'Antonio da Padova in ricordo dell'amico Ivo Guadagnin.

L'appuntamento è per domenica 9 giugno, con ritrovo in località Orsera, in Val Canzoi, alle ore 8.00

Il programma prevede, dopo la presentazione della giornata, la partenza alle ore 8.10 per il Fratòn e il Pretòn, il passaggio per Case Bernardi, Col della Stua e Ponte Tubo. Dopo una sosta caffè a Fallegana Bassa si rientra per il sentiero Enel in destra idrografica fino alla Busa de Mauro e ai prati di Fraina Bassa.

Il rientro è previsto per le 12.30 circa.

L'adesione e la partecipazione sono libere, volontarie e gratuite. Vi saranno accompagnatori per illustrare, lungo il percorso, i luoghi, la fauna e la flora di maggior interesse.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

La manifestazione è aperta a tutti gli escursionisti con un minimo di allenamento ed idoneo abbigliamento, attrezzatura e calzature: si tratta di percorso montano per E: Escursionisti (secondo la classificazione CAI).

Per informazioni: giovanni.sacchet68@gmail.com