Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Lunedì 9 Ottobre 2023

Questa volta andremo sul tetto del nostro Appennino per cercare i primi colori dell'Autunno entrante, raggiungendone le vette più alte: ovvero i Monti Falco e Falterona. Scenderemo poi di quota alla ricerca dell' Arno, che qui nasce, per berne un sorso direttamente dalla sorgente, proseguendo poi per il piccolo ed affascinante Lago degli Idoli, forse il sito archeologico principale del Parco Nazionale. Lungo il percorso vi mostreremo le tracce della famosa Linea Gotica (o Grüne Linie), realizzata dai tedeschi durante l'ultimo conflitto mondiale a protezione della Valle Padana, contro la quale mossero i gloriosi Partigiani dai due versanti della Giogana. Arriveremo infine alla misteriosa "Gorga Nera", luogo di arcane leggende e scenario dove la scrittrice Emma Perodi ambientò la celebre novella del Barbagianni del Diavolo, che vi racconteremo, assieme ad altre storie più o meno fantasiose. www.itrekkabbestia.it 347 1002972 Davide Prati info@itrekkabbestia.it