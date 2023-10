Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Escursione crepuscolare/notturna per ascoltare il bramito del cervo e le voci nel bosco

Sabato 14 Ottobre 2023

Ritrovo alle ore 18 presso l'agriturismo Lucatello (loc. San Donato 24, Pratovecchio) e partenza in auto verso la località Vallolmo nel comune di Pratovecchio Stia, cercando di usare meno auto possibili accordandoci sullo spostamento.

All'inizio della breve escursione ad anello potremo apprezzare il tramonto e man mano che si farà buio i nostri occhi si abitueranno all'oscurità. Percorreremo un sentiero dapprima in discesa contornato da prati e bosco misto per poi raggiungere un castagneto con possibilità di sosta per ascoltare le voci del bosco dominate in questo momento dell'anno dal richiamo d'amore del cervo maschio. Vedremo un vecchio metato ristrutturato e poi risaliremo la collina per ritornare alle auto. Sarà un'esperienza da vivere in silenzio e da conservare nel cuore... indimenticabile soprattutto per chi viene dalla città.

Al rientro con le automobili ritorneremo all'agriturismo Lucatello dove ci aspetteranno con una degustazione a base di prodotti biologici derivati dal farro e salumi della fattoria con vino Chianti.

È un'escursione facile adatta anche a famiglie con bambini a partire dai 6 anni. Si cammina al buio dietro alla guida le torce per sicurezza nello zaino sono consentite, ma le terremo spente fidandoci assolutamente della guida.

Lunghezza: 3 km circa

Dislivello irrisorio

È richiesto un abbigliamento adatto alla stagione (scarpe da trekking, giacca impermeabile/antivento, zaino a due bretelle), borraccia con bevanda calda, torcia da tenere nello zaino.

L'iniziativa è gratuita in quanto facente parte del progetto "Autunno Slow 2023" promosso dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ed è stata organizzata coinvolgendo soggetti aderenti alla CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile) e "consigliati dal Parco".

Prenotazione obbligatoria, al massimo 20 partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni: info@agriturismolucatello.it (inviare mail con nome, cognome, telefono e quante persone se sono gruppetto o famiglia e età dei bambini-ragazzi se presenti), 0575582231, 3409096261 (guida Maura Lucatello)