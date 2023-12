Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Martedì 26 Dicembre 2023

Vi proponiamo un'escursione in alta quota all'insegna della magia pura in un contesto incantato solitamente già carico di neve, il Monte Falco, la vetta più alta del Parco, il crinale e le foreste che segnano il confine tra Toscana e Romagna.

Un'escursione in notturna in cui avremo modo di respirare il lato più affascinante dell'atmosfera invernale del Parco al chiaro della luna piena che ci accompagnerà per l'intero tragitto.

Avrete modo di conoscere da vicino il valore inestimabile della biodiversità che vi circonderà grazie alla passione e competenza delle nostre guide.

Ritrovo: ore 18:00 Parcheggio del Passo della Calla (Campigna - FC)

Difficoltà: Media (richiesta abitudine al cammino)

Costo: 25 € comprensivo di noleggio Ciaspole e bacchette

Entro 24h dallo svolgimento dell'evento sarà inviato a tutti gli iscritti un sms di conferma. Portare cena al sacco. L'escursione sarà svolta anche in assenza di neve data la spettacolarità della foresta nelle notti di luna piena.

Per l'abbigliamento, ciaspole a parte (noleggiabili tramite noi), consigliamo: cappello, guanti, scarponi pesanti e impermeabili, pantaloni pesanti, zaino e dal busto in su più strati "a cipolla" con almeno un pile o maglione pesante… di extra, diciamo non strettamente necessarie ma comunque consigliabili, le ghette così da essere sicuri di non bagnare i piedi e una luce frontale o manuale.

Eventi a numero limitato e su prenotazione da effettuare via mail a info@cooperativainquiete.it oppure su whatsapp al 3714231325, comunicando numero di partecipanti e numero di telefono al quale verrà inviato sms di conferma il giorno precedente l'evento.