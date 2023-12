Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Domenica 31 Dicembre 2023

Anche quest'anno abbiamo deciso di proporvi la Ciaspolata di mezzanotte per salutare il nuovo anno e aprirsi al nuovo "col piede giusto" e nel modo più naturale possibile, con le ciaspole sulla vetta di una montagna, il Monte Falco coi suoi 1658 m. L'itinerario prevede un'escursione sul crinale della Burraia che divide Toscana da Romagna. Giunti sul crinale vi offriremo spumante (buono) e panettone per brindare tutti assieme e condividere lo spettacolo della natura. Un'esperienza adatta a tutti in un ambiente spettacolare.

Ritrovo: Ore 21:30 presso il Parcheggio del Passo della Calla (FC)

Durata: 4 h circa

Costo: 45 € comprensivi di Guida, chiudigruppo, noleggio ciaspole e bacchette, spumante e panettone

Difficoltà: Facile (richiesta comunque abitudine minima al cammino dovuta al maggior sforzo fisico delle ciaspole)

Evento non adatto ai cani e ai bambini sotto i 12 anni

Richiesto abbigliamento "da neve" con copertura accurata delle estremità del corpo, zaino, acqua e torcia.

Obbligatori scarponi o stivaletti da trekking su cui monteremo le ciaspole. NO MOON BOOT

Nel caso in cui abbiate le vostre ciaspole il costo sarà scontato di 5 €

In caso di assenza di neve l'evento sarà garantito con uno sconto di 10€ a persona. Eventi a numero limitato e su prenotazione da effettuare via mail a info@cooperativainquiete.it oppure su whatsapp al 3714231325, comunicando numero di partecipanti e numero di telefono al quale verrà inviato sms di conferma il giorno precedente l'evento