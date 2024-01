Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Domenica 14 Gennaio 2024

Il monte Sacro della Verna, nel cuore del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, nella Toscana d'Appennino, quella montana, vera, autenticamente un pò selvaggia, come questo viaggio che ci accingiamo a compiere intorno al monte, immerso nelle faggete millenarie.

Per voi abbiamo pensato ad una camminata attraverso le scogliere che imparentano questa rupe dal profilo caratteristico riconoscibile dal chilometri di distanza, con l'altrettanto celebre rupe di San Marino: muschi e licheni trasformano l'ambiente naturale di per sè unico, in qualcosa di indimenticabile in cui camminare è un'esperienza per tutti i sensi.

Il percorso attraverserà boschi di faggio e abete bianco per condurvi fin sulla cima del monte, da cui far spaziare lo sguardo sulla valle del Casentino e ripercorre il tracciato de I Cammini di Francesco in Casentino, la Via di Francesco in #Toscana, da Firenze a La Verna



Lunghezza 10 km circa

Dislivello 250 m

Percorso FACILE E AGEVOLE ( richiesta abitudine a camminare per qualche ora )

Pranzo al sacco a cura di partecipanti

Ritrovo ore 10:00 al parcheggio della Beccia (Chiusi della Verna - AR)

Rientro ore 15:00 circa

contributo: € 15,00 a partecipante, gratis i bambini



E' richiesto l'uso scarponi e di abbigliamento escursionistico e quanto segnalato su https://altertrek.wordpress.com/regolamento/

La realizzazione sarà confermata per sms qualche giorno prima (potrà anche prevedere l'annullamento a 24 ore dalla realizzazione dell'uscita)

Per prenotare mandare una mail a prenotazioni@altertrek.it indicando

nominativo

recapito telefonico

n° dei partecipanti (adulti, bambini)