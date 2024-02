Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Domenica 4 Febbraio 2024

Escursione pomeridiana per raggiungere la cima del Monte Falco nella magica ora del tramonto. Una ciaspolata nel comprensorio di Campigna (FC), tra le zone più alte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

L'itinerario è pensato per essere percorso in presenza di neve, con le ciaspole. Se non ci sarà neve a sufficienza, verrà opportunamente adattato e si percorrerà senza ciaspole.

Durata prevista: 2,5 ore

Livello di difficoltà: Medio

Ritrovo: 15:15 Parcheggio del campo scuola sci, località Fangacci, Campigna (FC)

Indicazioni stradali: https://goo.gl/maps/pkssZoZNHxjfEetr8

Quota di partecipazione: guida + ciaspole 25 euro, bambini (10-14 anni) 20 euro; senza ciaspole, 18 euro adulti e 13 euro bambini; si rilascia regolare ricevuta fiscale

Prenotazione obbligatoria, tramite email (lascia il tuo contatto telefonico) o telefono. Contatti su www.boschiromagnoli.it

L'evento si realizzerà con un minimo di partecipanti.

La partecipazione all'escursione sottintende l'accettazione del regolamento: www.boschiromagnoli.it/eventi/regolamento

Guida: Marco Clarici, guida ambientale escursionistica AIGAE, regolarmente assicurato e iscritto al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche con tessera ER491. Esercita la professione ai sensi della L. 4/2013.

L'escursione è valida ai fini del corso base di escursionismo AIGAE.