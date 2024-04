Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Domenica 14 Aprile 2024

Giornata di trekking tra il lago di Corniolo e il panoramico altopiano di San Paolo in Alpe, seguendo vecchi sentieri e riscoprendo angoli di Appennino abbandonati.

Raggiungeremo l'altopiano di San Paolo in Alpe, Corniolo (FC), per ricordare gli avvenimenti della Battaglia di Biserno, che il 12 aprile del '44 interessò questi sentieri.

Partiremo dal nuovo sentiero natura del Lago di Poggio Baldi (specchio d'acqua generato nel 2010 dal distacco di una grossa frana), saliremo verso San Paolo seguendo il sentiero del Fosso delle Cerrete e, arrivati in cima, faremo la nostra pausa pranzo ammirando il panorama sul crinale appenninico. Sui prati di San Paolo in Alpe ricorderemo gli avvenimenti della Battaglia di Biserno che il 12 aprile del '44 interessò questa zona. Per far rientro, se il livello del fiume Bidente lo permetterà, seguiremo dei vecchi sentieri non segnati che ci ricondurranno selvaticamente alle sponde del Lago di Poggio Baldi (altrimenti rientro per il sentiero delle Cerrete).

Durata prevista: 6 ore + pausa pranzo

Livello di difficoltà: Impegnativo

Dati tecnici: lunghezza 16 km, dislivello 900 m

Ritrovo: 9.15 Piadineria "Al 46", Cabelli, Santa Sofia (FC)

Indicazioni stradali: https://goo.gl/maps/sXaxrKYB2CiUMSBV7

Quota di partecipazione: 20 euro (si rilascia regolare fattura)

Prenotazione obbligatoria, tramite email (lascia il tuo contatto telefonico) o telefono.

L'evento si realizzerà con un minimo di partecipanti.

La partecipazione all'escursione sottintende l'accettazione del regolamento: www.boschiromagnoli.it/eventi/regolamento

Guida: Marco Clarici, guida ambientale escursionistica AIGAE, regolarmente assicurato e iscritto al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche con tessera ER491. Esercita la professione ai sensi della L. 4/2013.

L'escursione è valida ai fini del corso base di escursionismo AIGAE.