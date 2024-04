Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Escursione con GAE Donata Petracchi

Domenica 28 Aprile 2024

Con GAE Donata Petracchi - Sentieri di oggi, strade di ieri! Durante una camminata in piena campagna o nel bosco avete mai pensato che il sentiero che state percorrendo possa essere stato in tempi più o meno remoti una strada di grande comunicazione? E che affascinanti ruderi isolati su un cucuzzolo, oggi poco più che mucchi di grossi massi squadrati di arenaria, avvolti e abitati da vitalbe, edere e sambuchi, avessero rappresentato gli antichi capisaldi del potere in Appennino? Tutto ciò, e molto altro… caratterizzerà questa escursione, immersa in un paesaggio bellissimo e vario e con qualche salita impegnativa, la cui fatica sarà subito premiata da scorci e storie assai suggestivi. Credeteci! Ultima curiosità: durante il cammino ammireremo anche splendide opere d'arte in mezzo al bosco, talmente in sintonia con l'ambiente che quasi si mimetizzano. Si tratta delle pitture rupestri del giovane artista Simone Carraro, create durante la scorsa estate sulle pareti di vecchie cave di pietra sopra Caiano. E allora non vi resta che venire (anche) ad ammirare lo sgorgare di queste magiche figure!

Ritrovo: ore 08:50 in Piazza della Repubblica a Londa (FI), da qui ci sposteremo con le auto fino al punto di partenza

Tempo effettivo di cammino: 5h45

Tempo totale dell'escursione comprese tutte le soste: 8h

Rientro: ore 17:30 circa
Percorso Escursionistico (E) di Media difficoltà (sentiero, strada sterrata e un breve tratto di strada asfaltata)

Lunghezza: circa 16 km

Dislivello: circa 680 mt

circa 680 mt Cosa portare: scarpe da escursionismo con suola scolpita, abbigliamento "a cipolla" adatto alla stagione, cappello ed occhiali per il sole, giacca antivento ed impermeabile, consigliati binocolo, macchina fotografica e bastoncini da Trekking. Nello zaino: borraccia con almeno 1 litro di acqua, pranzo a sacco, snack salati o dolci, frutta fresca o secca. Gli organizzatori si riservano di modificare o annullare l'escursione nel caso si presentassero situazioni che richiedono un cambio di programma.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni: 3760249271 - prolocolonda@gmail.com