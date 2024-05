Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Un convegno per fare il punto sullo stato delle conoscenze sulle orchidee spontanee nel Parco e per conoscere i progetti che si sono occupati in questi anni di conservazione e ricerca di orchidee e dei loro habitat in Italia

Da Venerdì 17 a Sabato 18 Maggio 2024

L'incontro sarà quindi un'occasione per scoprire alcuni progetti attivi in Italia che si occupano di ricerca e conservazione delle orchidee e dei loro habitat, alcuni realizzati grazie allo strumento finanziario LIFE dell'Unione Europea, con lo scopo di stimolare la nascita di future collaborazioni.

Il convegno è organizzato in collaborazione con il Giardino Botanico di Valbonella e patrocinato da G.I.R.O.S. (Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee APS), Società di Studi Naturalistici della Romagna, la Banca del Germoplasma della Tuscia e Society for Conservation Biology.

È accreditato da AIGAE ai fini dell'aggiornamento obbligatorio delle Guide AIGAE. La partecipazione è GRATUITA ed aperta a tutti con iscrizione al seguente link: https://forms.gle/c4nfYEyrLdFtn6bo8

Per info: Ufficio Informazioni di Santa Sofia - 0543 971375 - ufficiopromozione@parcoforestecasentinesi.it