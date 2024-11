Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Domenica 10 Novembre 2024

Quando amore per la terra e scelta di vita in Appennino si concretizzano ecco che nasce il Birrificio Agricolo Podere Fatucchio. In questo nuovo evento dedicato all'autunno o e alla birra saremo ospitati nel meraviglioso spazio di questa giovane azienda agricola produttrice di varie tipologie di birra artigianale. Provate solo ad immaginare cosa può essere bere un'ottima birra alla spina circondati da un panorama incredibile sulle Foreste del Parco Nazionale e da colori che si perdono in ogni direzione.

L'esperienza prevede un trekking per giungere a Podere Fatucchio dove visiteremo un castagneto monumentale per poi visitare l'azienda e iniziare la degustazione della birra davanti al falò aspettando il tramonto con le castagne cotte al momento. Un pomeriggio indimenticabile dal ritmo rilassante e dal sapore d'Appennino.

Ritrovo: ore 15:00 presso piazza di Rimbocchi (Ar)

Durata: 5 h

Difficoltà. Facile

Costo: 30 € a persona comprensivo di escursione, visita in azienda, caldarroste, un tortello alla lastra e una birra agricola.

Per la partecipazione agli eventi è necessario presentarsi con adeguato abbigliamento escursionistico, scarpe da trekking, zaino ed acqua.

Eventi a numero limitato e su prenotazione da effettuare via mail a info@cooperativainquiete.it oppure su whatsapp al 3714231325, comunicando numero di partecipanti e numero di telefono al quale verrà inviato sms di conferma il giorno precedente l'evento.