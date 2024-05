Le fototrappole dei guardaparco hanno accertato altri due passaggi in un'altra Valle

(Torino, 16 Mag 24) Dopo il primo avvistamento dell'ottobre 2023, nelle scorse settimane la lince è stata nuovamente avvistata dai guardaparco del Parco Nazionale Gran Paradiso, con un doppio passaggio in pochi giorni, accertati grazie all'ausilio di una fototrappola utilizzata per il monitoraggio dei lupi nella zona.

Non è possibile sapere al momento se si tratta dello stesso individuo avvistato lo scorso ottobre, o se di un altro esemplare in dispersione, la Valle in cui è stata avvistata è infatti diversa. Conferma ulteriore dei passaggi è stata la segnalazione di tracce, in corso di verifica da parte dell'Ente Parco, rilevate da una turista nella stessa zona.

L'Ente Parco ricorda che avvistamenti, segnalazioni e segni di presenza non verificabili si sono avuti nell'area sin dagli anni '80, ma solo con le fototrappole è stato potuto documentare con certezza il possibile ritorno in zona dopo l'estinzione della specie, avvenuta agli inizi del '900 sulle Alpi, a causa della persecuzione dell'uomo, e solo recentemente ricomparsa in Italia, con esemplari che probabilmente provengono da Svizzera e Slovenia.

Come per il primo avvistamento l'Ente Parco ha deciso di non rendere noto il luogo esatto dell'avvistamento per consentire le attività del Corpo di Sorveglianza del Parco sulla ricerca di segni di presenza.

