L'attesa del ritorno con Guide Trek Alps

Domenica 21 Gennaio 2024

Ce la farà la lince a riconquistare le nostre amate montagne? Un ricercatore scientifico con un'esperienza decennale nello studio degli animali selvatici in natura e nella gestione e conservazione di tutte le risorse naturali ci parlerà di questo felino fantasma che ogni tanto attraversa la Valle d'Aosta. Il tutto nella meravigliosa cornice delle nostre Alpi.

Schiva, solitaria, silenziosa, la lince si muove tra le montagne a caccia di prede. È un animale particolare: i ciuffetti di peli sui padiglioni auricolari, la coda corta, il mantello maculato difficilmente lo fanno confondere con qualche altra specie della fauna italiana.

Un'altra storia da raccontare, un altro animale da conoscere, per proteggerlo e rispettarlo senza timore.

Una storia che forse trova nella Valle d'Aosta, e nel Parco Nazionale del Gran Paradiso in particolare, una posizione importante e strategica per la riconquista di questa porzione delle Alpi da parte della lince.

Ciaspolare in sicurezza è la nostra priorità.

Tutte le nostre guide sono iscritte ad AIGAE, l'Associazione Nazionale Guide Ambientali escursionistiche.

Quando : 21 gennaio e 03 marzo 2024 e a richiesta

€ 25,00

Informazioni e prenotazioni: info@guide-trek-alps.com