Sabato 3 Febbraio 2024

Regina indiscussa dei cieli della Valle d'Aosta e di quelli del Parco Nazionale Gran Paradiso, l'aquila sarà la nostra compagna di viaggio. Accompagnati da una guida ambientale escursionistica, andremo alla scoperta di questo predatore delle alte quote, scoprendo i suoi più nascosti comportamenti e strategie di sopravvivenza. E se riusciremo anche ad avvistarla, i nostri occhi saranno colmi di gioia e stupore! Chi non ha avuto un tuffo al cuore quando lo ha visto volare in alto nel cielo o, ancor di più, in picchiata su una preda? In Valle d'Aosta abbiamo forse la più alta concentrazione di coppie di aquile, soprattutto nel nostro amato Parco Nazionale Gran Paradiso, dove qualche decina di coppie di questo meraviglioso rapace ha deciso di nidificare. La traduzione letterale del suo nome latino è "Aquila d'oro", per il suo piumaggio dorato visibile in particolare quando è illuminata dal sole. Ma per noi tutti è l'aquila reale, regina dei cieli e delle alte montagne. Insieme ad una guida ambientale escursionistica, che è anche guida ufficiale del Parco, andremo a scoprire i posti dove vive e dove ricerca le sue prede. Conosceremo le sue strategie di alimentazione e di riproduzione. Entreremo, come sempre in punta di piedi, nel suo mondo, cercando di conoscerlo al meglio per poterla rispettare e proteggere.

Ci faremo trasportare dalle "storie di aquile" che la nostra guida ci racconterà e cammineremo con il naso all'insù nella speranza di avvistarla volteggiare sopra le nostre teste. E solo allora, quando saremo coperti dalla sua ombra, capiremo a pieno la sua maestosità!

Ciaspolare in sicurezza è la nostra priorità.

Tutte le nostre guide sono iscritte ad AIGAE, l'Associazione Nazionale Guide Ambientali escursionistiche.

Quando: 03 febbraio 2024 Cogne, e a richiesta

Costi: € 25,00

Informazioni e prenotazioni: info@guide-trek-alps.com