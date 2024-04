Sabato 13 Aprile 2024

La magia di vedere facilmente, ma sempre in punta di piedi, gli animali del Parco Nazionale del Gran Paradiso succede solo in primavera. Con queste visite guidate adatte a tutti vi faremo scoprire i segreti di stambecchi, camosci e marmotte!

Affidatevi alle Guide Ufficiali del Parco e/o Ricercatori faunistici che vi accompagneranno in queste visite studiate per essere adatte a tutti, per conoscere le meraviglie degli animali simbolo del parco e scoprire i loro segreti.

Preparatevi a sorprese inaspettate, potremmo essere fortunati e avere un'aquila o un gipeto che ci vola sopra la testa.

Attenzione, però, non siamo in uno zoo, niente è mai garantito! Non potete lasciarvi scappare questa occasione di vivere la Natura del Parco in modo completo ed unico. Vi aspettiamo in Valsavarenche in cerca dell'angolo perfetto di Paradiso!

Camminare in sicurezza è la nostra priorità.

Tutte le nostre guide sono iscritte ad AIGAE, l'Associazione Nazionale Guide Ambientali escursionistiche.

Quando : tutti i sabati di aprile e maggio e a richiesta

: tutti i sabati di aprile e maggio e a richiesta Orari visite : 10:00 - 11:30 - 14:00 - 15:30

: 10:00 - 11:30 - 14:00 - 15:30 Costi: adulti: € 10,00; bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni: € 6,00

Informazioni e prenotazioni: info@guide-trek-alps.com