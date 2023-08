Creazione graduatoria di allevatori per il servizio di sterilizzazione gratuita dei soli cani da lavoro per greggi, armenti o equidi, pascolanti nei territori del Parco

(Assergi, 08 Ago 23) L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con il presente avviso, si impegna a concedere (mediante specifici ambulatori) il servizio di sterilizzazione gratuita dei soli cani da lavoro per greggi, armenti o equidi, pascolanti nei territori ricompresi nel perimetro del Parco.

L'obiettivo principale di questa azione è quello di incentivare le attività di allevamento tradizionali, condotte con tecniche sostenibili, rispettose della fauna protetta, degli equilibri naturali e del paesaggio.

Il numero delle posizioni utili in graduatoria e dei cani da sterilizzare per ciascun allevatore beneficiario sarà in relazione al numero di domande pervenute ed al numero di richieste di sterilizzazione presentate da ciascun richiedente.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 40° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione al seguente indirizzo:

- Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, via del Convento, 1 – 67100 Assergi – L'Aquila mediante consegna a mano o per posta oppure per posta elettronica all'indirizzo ente@gransassolagapark.it o via posta elettronica certificata all'indirizzo gransassolagapark@pec.it.

La scadenza è fissata per il giorno 4 ottobre 2023 ore 13:00.

Il presente Avviso, con la relativa domanda, può essere consultato e scaricato al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/albo_dettaglio.php?id=64810