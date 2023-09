Inizia il percorso per la costruzione delle Comunità a Misura d'Orso nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

(Assergi, 07 Set 23) Si può vivere in un territorio dove vive anche l'orso? E come?

Questa è la domanda che sarà al centro dei dibattiti organizzati dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Se ne parlerà insieme con tecnici e esperti per raccontare le ultime novità e raccogliere contributi di chi vive e lavora sul territorio.



L'Iniziativa è organizzata all'interno del Progetto in corso "LIFE Bear Smart Corridors" di cui il Parco è partner.

@lifebearsmartcorridors

@lifeprogramme



Tale progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea, mira a favorire l'espansione della popolazione di orso bruno marsicano in Italia centrale e di orso bruno in Grecia attraverso lo sviluppo di "corridoi di coesistenza", dove le comunità locali potranno imparare a vivere in armonia con questa specie maestosa.

11 Settembre Acquasanta Terme

12 Settembre Villa Celiera

13 Settembre Fano Adriano

La tua opinione è importante per noi, non mancare!