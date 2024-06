Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

XXXI Stagione Concertistica – MusicalmenTe 2024

(Assergi, 21 Giu 24) Sabato 22 giugno, per la XXXI Stagione Concertistica– MusicalmenTe 2024 organizzata dall'Associazione "Benedetto Marcello" di Teramo, concerto alle ore 6:00, un'esperienza musicale al sorgere del sole, presso l'Abbazia di Santa Maria di Ronzano a Castel Castagna.

L'evento, organizzato in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale Gran Sasso – Monti della Laga, vede protagonista l'Enjoy Duo con Luca Matani al violino e Daniele Seconi al pianoforte.

Una occasione per iniziare la giornata ammirando la bellezza della natura della Valle Siciliana insieme alla potenza della musica.

Il duo propone "Chansnon d'été", un programma accattivante, un pot pourri musicale di pagine più delicate di Lovland, Elgar, e più virtuose come la Ciarda di Monti, oltre a pagine più conosciute di Morricone e Rota.

Luca Matani, teramano, dopo il diploma con lode ha studiato con M. Cervera e seguito i corsi di violino barocco con Olivia Centurioni, Massimo Lopez e Lorenzo Colitto presso il Consevatorio Casella dell'Aquila.

Ha collaborato a registrazioni di cd per Bongiovanni, Mondo Musica Verlags, Velut Luna, Naxos, Tactus. Ha tenuto concerti in orchestra e in formazioni camerisiche in Italia, Francia, Spagna, Belgio, Svizzera, Slovenia, Polonia, Egitto, Palestina, Etiopia, Argentina, Sudafrica, Estonia, Repubblica Ceca, Ucraina, Canada. E' stato membro del quartetto d'archi Palladio e dell'Orchestra del Teatro Marrucino. E'stato primo violino dell'Insieme Strumentale Serafino Aquilano. Suona con l'Orchestra da Camera Benedetto Marcello, nella quale ricopre il ruolo di spalla dei secondi violini, con l'omonimo ensemble barocco e con il gruppo di musica antica Fairy Consort.

Daniele Seconi, nato a Teramo, inizia giovanissimo gli studi Pianistici, dapprima con il M°Salvatore Parmeggiani e successivamente con la Prof. Anna Gorgoglione arrivando così al conseguimento del Diploma di Pianoforte, ottenuto a pieni voti presso il Conservatorio di Teramo.

A integrazione degli studi accademici ha frequentato seminari e corsi di Perfezionamento Musicale, uno dei quali, con il M° Vincenzo Vitale. Si è esibito in molti Concerti sia come solista che in formazione da camera, su tutto il territorio nazionale, ed è stato invitato spesso a suonare per incisioni discografiche per conto di autori contemporanei. Dopo il diploma di Pianoforte ha iniziato a studiare Composizione e Musica Jazz, per il Jazz ha partecipato a molti seminari e stage che gli hanno consentito di perfezionarsi ulteriormente.

Tiene concerti regolarmente, spaziando sia nell'ambito Classico che Jazz, vantando cosi' nell'ambito di entrambi i contesti, numerose collaborazioni.

Impegnato come docente nell'ambito di attività di insegnamento su scuole statali, alterna l'insegnamento della didattica musicale a quello del Pianoforte.

Ha scritto diverse composizioni dedicate al Flauto Traverso e al Pianoforte, ha scritto inoltre musiche per Teatro e musiche da film.