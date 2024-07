Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

10 regole di sicurezza da adottare durante le escursioni in montagna

(Assergi, 02 Lug 24)

Il 12 giugno 2024 il Prefetto dell'Aquila Dott. Giancarlo Di Vincenzo ha presentato un opuscolo informativo sulla Sicurezza in Montagna.

Il documento, che sarà distribuito massivamente nei luoghi di maggiore frequentazione della cittadinanza, intende contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità della prevenzione rispetto ai comportamenti e alle regole di sicurezza da adottare durante le escursioni in montagna.

L'obiettivo è, dunque, una campagna all'uso consapevole dell'ambiente montano, con 10 consigli utili a chi scegli di vivere un'esperienza in alta quota, e all'importanza di una pianificazione in anticipo dell'escursione, valutando ogni possibile percorso in base alla difficoltà, ai requisiti tecnici e ai rischi, attraverso la scelta dell'itinerario da seguire in funzione delle capacità fisiche e tecniche, l'attenzione e la cura nel preparare lo zaino da portare con sé, il controllo con sufficiente anticipo del meteo e la partenza in compagnia.

Il Vademecum è stato redatto in collaborazione con l'Agenzia Regionale Abruzzo di Protezione Civile, il Comune dell'Aquila, la Questura, il Gruppo Carabinieri Forestale, i Comandi provinciali della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, il Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, il Club Alpino Italiano, il Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco Nazionale della Maiella e il Parco Naturale Regionale Sirente Velino.