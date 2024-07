Sede dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - Assergi (AQ)

(Assergi, 30 Lug 24) La mattina del 3 agosto 2024 alle ore 6:00 si svolgerà l'ultimo concerto estivo della XXXI Stagione Concertistica, Orchestra da Camera "Benedetto Marcello", organizzato in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nella splendida cornice del Chiostro ex Convento di San Francesco ad Assergi, sede dell'Ente, per salutare l'inizio del giorno con la grande musica.

Protagonista, insieme al Quartetto d'Archi, il chitarrista Mauro De Federicis, con " Il gioco", programma di musiche originali composte per l'organico dal chitarrista, oltre ad arrangiamenti di brani famosi della tradizione jazz e non solo, come Bacharach, Hamilton, Arlen/Harburg.