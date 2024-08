Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AD ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA, CON VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ AGRICOLA E ZOOTECNICA ANNO 2024

(Assergi, 02 Ago 24) Il progetto "Esploratori con Gusto" edizione 2024 si propone, al fine di sostenere l'economia montana legata al turismo sostenibile, di individuare le Associazioni/Cooperative, gli operatori economici singoli o associati nonché le aziende agricole e zootecniche, che siano in grado di organizzare una serie di eventi legati alla promozione dell'aspetto naturale e culturale del Parco associandolo alla biodiversità agricola e zootecnica, in tutto il territorio dei 44 Comuni dell'Area Protetta, attraverso attività di carattere turistico-culturale ed in forma totalmente gratuita per i fruitori e partecipanti.

I beneficiari dovranno gestire tali progetti di turismo sostenibile creando una sorta di pacchetto che coinvolga le realtà del mondo rurale, delle attività sostenibile all'aria aperta, della cultura e della conoscenza del territorio, associandole obbligatoriamente al mondo nelle produzioni tipiche, delle attività agricole e zootecniche.

Pertanto, nella proposta progettuale dovrà essere contemplata l'attività principale sostenibile con anche l'attività di degustazione e simili, al fine di coinvolgere attivamente anche questa porzione di operatori.

Le proposte ritenute meritevoli saranno parte sostanziale di un calendario di eventi ed iniziative che saranno diffuse e promosse dall'Ente.

A tal fine, il sostegno che il Parco concederà a seguito di valutazione, avrà l'esclusivo fine di rendere le iniziative stesse totalmente gratuite per i partecipanti.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, con i relativi allegati A1, A2, A3, copia del documento di identità e statuto e/o atto costitutivo, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta, a pena di esclusione.

Il Modello A4, già disponibile, servirà solo per gli ammessi a graduatoria, per la compilazione della rendicontazione a consuntivo dei progetti svolti.

L'istanza di partecipazione potrà essere inoltrata all'Ente Parco esclusivamente a mezzo Posta Certificata, all'indirizzo gransassolagapark@pec.it, indicando in oggetto: "Domanda Avviso Esploratori con Gusto – anno 2024", a pena di esclusione.

Le domande dovranno pervenire alla pec dell'Ente entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 21/08/2024, pena l'esclusione.

Farà fede l'orario di ricezione del sistema informatico di gestione della Posta Certificata.

Il presente Avviso, con i relativi allegati, può essere consultato e scaricato al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/albo_dettaglio.php?id=68276