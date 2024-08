REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE - SCADENZA 27 SETTEMBRE 2024

(Assergi, 22 Ago 24) I Parchi dell'Appennino (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Nazionale delle Maiella, Parco Regionale Sirente Velino, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano) organizzano un Concorso per la selezione dei migliori mieli prodotti nelle rispettive aree protette appenniniche.

Per partecipare al Concorso per la selezione dei migliori mieli prodotti all'interno dei Parchi, gli interessati dovranno far pervenire la scheda di partecipazione per ogni tipologia di miele prodotto entro e non oltre le ore 13 del 27 settembre 2024.

Le informazioni dettagliate del regolamento possono essere consultate e scaricate al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/albo_dettaglio.php?id=68421