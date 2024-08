Individuazione operatori economici per l’affidamento del servizio di analisi chimico-fisiche su campioni di miele nell'ambito del Concorso per il Miglior miele dei Parchi d'Abruzzo, edizione 2024

(Assergi, 27 Ago 24) L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di sondare il mercato per un eventuale affidamento del servizio di analisi chimico-fisiche e melissopalinologiche su campioni di miele nell'ambito del Concorso per il Miglior miele dei Parchi d'Abruzzo, edizione 2024.

Il presente avviso è da intendersi, pertanto, come mero procedimento pre-selettivo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente Parco.

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità da parte dei Laboratori ad essere invitati a presentare l'offerta.

Pertanto, il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non vincolano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

Il presente Avviso, con il relativo allegato, può essere consultato e scaricato al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/albo_dettaglio.php?id=68456