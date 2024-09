Creazione di una graduatoria di allevatori interessati a ricevere materiale in comodato d’uso gratuito per la realizzazione di recinti elettrificati mobili per la protezione e gestione di ovini-caprini al pascolo durante le ore notturne nel Parco

(Assergi, 03 Set 24) L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, esclusivamente nei territori ricadenti all'interno dei suoi confini, concede, ai beneficiari, materiale in comodato d'uso gratuito per la realizzazione di recinti elettrificati per la protezione e gestione degli ovini e/o caprini al pascolo durante le ore notturne da eventi di danno arrecati dall'orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) nei territori ricompresi nel perimetro del Parco.

Gli obiettivi principali di questa azione sono:

• promuovere la realizzazione di recinzioni amovibili a protezione del bestiame, secondo i criteri definiti nel "Disciplinare per la realizzazione e l'utilizzo di recinzioni ed altri strumenti di prevenzione dei danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga";

• incentivare le attività di allevamento tradizionali, condotte con tecniche sostenibili, rispettose della flora e della fauna protetta, degli equilibri naturali e del paesaggio.

• promuovere la conservazione a lungo termine di varie tipologie di habitat nel territorio del Parco attraverso l'incoraggiamento di adeguate pratiche di pascolo.

• promuovere l'adozione di misure per uno stretto controllo del bestiame, presupposto essenziale per la riduzione delle mortalità legate agli eventi di predazione causati dalla fauna selvatica;

• favorire la partecipazione attiva degli allevatori nelle attività di sorveglianza e custodia degli animali al pascolo.

L'Avviso, con il relativo allegato, può essere consultato e scaricato al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/albo_dettaglio.php?id=68501