Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Ordinanza di interdizione e divieto di accesso all'area individuata presso le "Mura Ciclopiche" della Città di Berega nei pressi della F.ne Piano Vomano di Crognaleto

(Assergi, 17 Set 24) IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA



Visto il verbale di intervento da parte del "Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile" – Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo in data 11/09/2024 al Prot. n. 3385, trasmesso in data 12/09/2024, in merito alla verifica dello stato di sicurezza delle "Mura ciclopiche" che riporta quanto di seguito:

- "Si effettua una verifica visiva, speditiva e non strumentale della struttura in oggetto constatando la presenza di un muro in pietra squadrata che presenta evidenti segni di dissesto e fuori piombo";

- "In considerazione di quanto sopra" – "Si provvedeva . . . . . . omissis . . . . . a delimitare la zona la zona circostante il muro mediante apposizione di nastro segnaletico bicolore"

- In relazione a quanto sopra specificato si rende necessario disporre un sopralluogo tecnico urgente a cura di Tecnico qualificato, atto ad accertare il reale stato del dissesto, per consentire l'adozione degli urgenti adempimenti di propria competenza;

- Nelle more dell'esecuzione delle verifiche tecniche più approfondite da parte di tecnici abilitati, . . . . omissis . . . . si ritiene opportuno, a livello precauzionale, mantenere interdetta l'area interessata fino all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza;

Ritenuto necessario ordinare pertanto l'immediata interdizione e divieto di accesso all'area individuata presso le "Mura Ciclopiche" della Città di Berega nei pressi della F.ne Piano Vomano di Crognaleto;

Visto il D.L. 18/08/2000 n.267;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.);

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e ss.mm.ii.;

O R D I N A

L'immediata interdizione e divieto di accesso all'area individuata presso le Mura Ciclopiche" della Città di Berega nei pressi della F.ne Piano Vomano di Crognaleto;

D I S P O N E

- L'apposizione al personale comunale esterno, del presente dispositivo nelle vie di accesso della strada oggetto di inibizione per il periodo necessario alla valutazione dello stato di consistenza delle mura ed eventuale successivo intervento atto alla rimozione del pericolo, in concomitanzacon l'apposizione di adeguate ed idonee barriere di transennamento e segnaletica stradale;

- All'Ufficio di Polizia Municipale di vigilare sulla situazione al fine di segnalare eventuali nuovi pericoli e di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

- Di notificare il presente Atto amministrativo, all'Ente Parco Nazionale del Gran sasso e Monti della Laga quale Ente preposto alla tutela ambientale, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo quale Ente preposto alla tutela del paesaggio, al Corpo Carabinieri Forestali – Comando stazione Nerito al fine della vigilanza;

Chiunque violi la presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa di cui alla normativa in vigore;

IL RESPONSABILE DELL'AREATECNICA(F.to Geom. Zinilli Alessandro)