CALENDARIO DEGLI EVENTI

(Assergi, 20 Set 24) Una lunga serie di appuntamenti gratuiti organizzati dagli operatori del Parco, rientranti nel progetto "Esploratori con Gusto".

Ecco il ricco elenco delle iniziative approvate e calendarizzate che vi accompagnerà fino al 2025, per vivere i prossimi mesi all'insegna della natura, della cultura e dei sapori del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Non resta che prenotare utilizzando i contatti degli operatori interessati!



SETTEMBRE 2024



19 Rocca Santa Maria loc. Ceppo (TE)

Escursione dal Ceppo fino alla Cascata della Cavata

Azienda agricola Iannetti Anna

walter.micucci@gmail.com

334/7985746



20 Fano Adriano (TE)

Alla scoperta della fonte: Yoga ai Prati di Incodara

YAP Integral Yoga Center APS

info@centroyap.it

340/2690957

393/9845289



20 L'Aquila loc. Paganica

Passata di pomodoro – metodo tradizionale e moderno

Azienda agricola Griguoli Matteo

alfredina.gargaglione@gmail.com

3356403193



21 Montebello di Bertona (PE)

Un Parco da gustare

Ditta Fausta Crescia

faustacrescia@libero.it

333/9838064

21 Civitella del Tronto (TE)

Vivere il racconto dell'eremo Grotta di Sant'Angelo

Ecoop Cooperativa sociale arl

andeglie@tiscali.it

348/6720301



22 Valle Castellana Loc. Macchia da Sole (TE)

Sulle orme dei dinosauri

Explora Gesi Guide Escursionistiche Spedizioni Internazionali

valeriazannoni@gmail.com

338/5281437



22 Cortino (TE)

Il respiro dell'abetina

Ditta Marinelli SAS

donatellatoletti18@gmail.com

328/1415897



22 Farindola (PE)

I pastori di Rigopiano

Ditta Mascia Domenico La tana del Lupo

domenicomascia77@gmail.com

338/7421345



22 Farindola (PE)

Arrampicare con gusto

ASD El Cap

elcap.indoorclimbing@gmail.com

340/0539548



24 Castel del Monte (AQ)

Un giorno da pastore

Azienda agricola Alessandro Pelini

info@abruzzoparks.it

339/7320568

346/3541731



25 Fano Adriano (TE)

Da noi in montagna a settembre

Ditta Di Benedetto Luigina

ginadibenedetto11@yahoo.it



25 L'Aquila loc. Filetto

Cammina con noi

Associazione Italiana Persone Down sez. L'Aquila ODV-ETS

aipd.aq@virgilio.it

347/3689694



28 Isola del Gran Sasso (TE)

Alla scoperta delle sorgenti

Ditta Donatella Toletti

donatellatoletti18@gmail.com

328/1415897



28 Civitella del Tronto (TE)

Vivere il racconto dell'eremo Grotta di Sant'Angelo

Ecoop Cooperativa sociale arl

andeglie@tiscali.it

348/6720301



28 Pietracamela (TE)

Gusta e gioca alla Prota!

Ass. Atena Polisportiva

atenapolteramo@gmail.com

338/8364734



29 Farindola (PE), Arsita (TE)

Enobike experience tra le montagne del Gran Sasso d'Italia

Ditta Wolftour

info@wolftour.it wolftoursrl@gmail.com

Whatsapp 0858278444

Cell.: 3387744246



29 Torricella Sicura (TE) loc. Valle Piola

Sulla via dei briganti

APS Albero della Vita

difeliceantonio@yahoo.it

328/3820778

347/5833084



29 Isola del Gran Sasso loc. S. Pietro (TE)

Alla scoperta della via del carbone

Ass. Taruss

taruss95@gmail.com

335/7713209



29 Pietracamela (TE)

Un giorno da aquilotto – introduzione all'arrampicata e pratica yoga alla Vena di Carrozza

Ass. Aquilotti del Gran Sasso – Alpinisti di Pietracamela

pieroasenti@libero.it

339/8698823



29 Pietracamela (TE)

Conoscere e stampare con la Natura

Azienda Intini Rachele

rachella@hotmail.it



29 L'Aquila

Sfrusciatura del granturco in notturna

Ass. Terre Contadine

info@labottegacontadina.com

349/7559053



29 Farindola (PE)

Arte primitiva del Gran Sasso vestino: laboratorio per bambini

Ditta Sottosopra di Manuele Di Simone

sottosopraplayroom@gmail.com

320/1640183





29 Amatrive (RI)

Campotosto con gusto: riscoprire i sapori

Azienda agricola Nibi

talamonti.a@gmail.com

349/1359416



OTTOBRE 2024



02 L'Aquila e Pizzoli (AQ) L'Aquila e Pizzoli (AQ)

Ciclofestival dei Tre Santi e dei sapori alle pendici del Gran Sasso

Ass. L'idea di Cleves

info@festivaldelgransasso.it

320/1140521



04 Ciak si gira per Campo Imperatore

Pendeche srl

info@pendeche.com

334.9461156

333.477.9652



05 Isola del Gran Sasso (TE), Castelli (TE)

E-bike Trek tra cascate e castelli

Ditta Maurizio Anselmi

maurians@gmail.com

335/5621714



05 Civitella del Tronto (TE)

Vivere il racconto dell'eremo Grotta di Sant'Angelo

Ecoop Cooperativa sociale arl

andeglie@tiscali.it

348/6720301



05 Santo Stefano di Sessanio (AQ)

Sul sentiero della pulsatilla

Natour S.r.l.s.

ostellonatour@gmail.com

329/4130840



05 Montebello di Bertona (PE), Farindola (PE)

Beesbigli di natura e sapori

Azienda agricola Di Pomponio Giulia

faustacrescia@libero.it

333/9838064



05 Castel del Monte (AQ)

Storie di pastori, lana ed antichi sapori

Coop InCastello

366/5486740



05 Pietracamela Loc.Prati di Tivo (TE)

Un giorno da pastore

Azienda Francesco Bilanzola

pieroasenti@libero.it

339/8698823



5 Carpineto della Nora (PE), Civitella Casanova (PE), Villa Celiera (PE)

Il sentiero delle Abbazie

info@civitadellabbadia.it

335.1355146



06 Rocca Santa Maria (TE) loc. Ceppo

La storia taciuta. Viaggio alla scoperta delle donne partigiane

Compagnia dei Merli Bianchi APS

info@compagniadeimerlibianchi.it

328.1415897



06 Frattoli di Crognaleto (TE)

Escursione nel mondo delle api e dei prodotti dell'alveare

Ditta Di Bonaventura Gianluigi

yakdavideyak@gmail.com

3294925007



06 Castel del Monte (AQ)

Un giorno da pastore

Azienda agricola Alessandro Pelini

info@abruzzoparks.it

339/7320568

346/3541731



06 Torricella Sicura (TE) loc. Valle Piola

E' prond a magnà

Pro Loco di Torricella Sicura

valeriazannoni@gmail.com

338/5281437



06 Acquasanta Terme (AP)

Tour del Benessere – Esploratori con Gusto attraverso la storia dei Borghi Terremotati

Ass. La Terra delle Meraviglie

attilio.angelini1@gmail.com

laterradellemeraviglie@gmail.com

339/6025966



08 Cortino (TE)

A funghi col micologo

Ditta Abruzzo Parks

info@abruzzoparks.it

339/7320568

346/3541731



08 Capestrano (AQ), Ofena (AQ)

Vin-ebike

Coop Il Bosso

info@ilbosso.com

085/9808009



09 Santo Stefano di Sessanio (AQ), Calascio (AQ)

Tra il borgo e la Rocca

Atletico Amiternum ASD

atleticoamiternum@gmail.com

320/1140521



11 Santo Stefano di Sessanio (AQ), Calascio (AQ), Castel del Monte (AQ)

Tra le Terre della Baronia a passo d'asino

Arcoiris snc

arcoiris@giraerigira.info

328/8411477



12 Cortino (TE)

Visita all'abetina di Cortino

Associazione Culturale Cortino

lues59@gmail.com

338/7709295 347/3430356





12 Castel del Monte (AQ), Carpineto della Nora (PE)

I colori dell'autunno nel Voltigno

ASD Gran Sasso Guides

info@gransassoguides.com

329/4130840



12 Cortino (TE) e Crognaleto (TE)

Alla scoperta della Valle del Tordino.

Escursione all'abetina di Fonte Spugna e Rocca Roseto

Ditta Casearia del Colle

pieroasenti@libero.it

339/8698823



12 Santo Stefano di Sessanio (AQ), Calascio (AQ), Castel del Monte (AQ)

Tra le Terre della Baronia a passo d'asino

Arcoiris snc

arcoiris@giraerigira.info

328/8411477



13 Rocca Santa Maria (TE) loc. Ceppo

L'esplorazione dell'ignoto – tradizioni, storia, natura

Ass. Explora Nunaat international ETS ODV

info@exploralimits.com

347 4439287

328 7950886



13 Pietracamela (TE)

Sulle tracce di Orazio Delfico. Al cospetto del Gigante.

Escursione al Montagnone con degustazione nel bosco dell'Aschiero

ASBUC Pietracamela

pieroasenti@libero.it

339/8698823



13 Montereale (AQ)

Una giornata in natura con gli asinelli

Azienda agricola Le Prata di Sacchi Nazzareno

info@leprata.eu

339/3469163



13 Pietracamela (TE)

Conoscere gli insetti

Pro Loco di Pietracamela

prolocopietracamela@gmail.com



13 Valle Castellana loc. Macchia da Sole (TE)

Escursione psicomotoria didattica tra le leggende di Castel Manfrino

APS Gigaro 88

evelynetnpee@gmail.com

3347985746



13 Pescosansonesco (PE), Corvara (PE)

Monte la Queglia tra natura, storia e archeologia

Coop Terra Autentica

francesca.trubiani@terrautentica.it

328/5521994



13 Santo Stefano di Sessanio (AQ), Calascio (AQ), Castel del Monte (AQ)

Tra le Terre della Baronia a passo d'asino

Arcoiris snc

arcoiris@giraerigira.info

328/8411477



13 Montebello di Bertona (PE), Farindola (PE)

Saperi e sapori del Parco

Ditta Delli Castelli & Pavone snc

faustacrescia@libero.it

333/9838064



13 Farindola (PE)

Storia, Cultura e Natura della Valle D'Angri

CAI sez. di Farindola

d.borgheggiani@gmail.com

329/6922291



15 Pietracamela (TE)

Al mulino di Pietracamela

Antica Locanda Gestione Turismo SAS

info@abruzzoparks.it

346/3541731



16 Barisciano (AQ)

Una selva di sapori

Ass. Eventi Aquilani

eventiaquilani@gmail.com

320/1140521



19 Santo Stefano di Sessanio (AQ), Barisciano (AQ)

Sentieri del Cammino del Gran Sasso

Ass. Il Cammino del Gran Sasso

info@camminodelgransasso.it

329/4130840



19 Castel del Monte (AQ)

Storie di pastori, lana ed antichi sapori

Coop InCastello

366/5486740



19 Fano Adriano (TE)

Alla scoperta di Fano Adriano Escursione a Colle Abetone e visita ai grignetti di Vena Rossa

Bar Vena Rossa

pieroasenti@libero.it

339/8698823



19 Isola del Gran Sasso (TE)

Nel regno dei fauni – un'esperienza a 360° sotto il Corno Grande

Ass. I Fauni APS

ifauniaps@gmail.com

328/8170052



20 Farindola (PE)

Esperienze nella natura e nel mondo rurale di Farindola

Coop CIEFIZOM

ciefizom@gmail.com

339/8218613

338/2665635



20 Rocca Santa Maria loc. Ceppo (TE)

Il corpo del vento - passeggiata in natura e incontro con l'autore

Bar Giulia di Anna Consiglia Parnenzini

donatellatoletti18@gmail.com

328/1415897



20 Cortino (TE), Crognaleto (TE)

Mangialonga dei borghi

WWF Teramo

teramo@wwf.it

339/2597935



20 Isola del Gran Sasso (TE)

Piane del fiume, l'eremo di Santa Colomba e la cascata di Vena Rossa

Ditta Dolci amori del gran sasso s.r.l.

pieroasenti@libero.it

339/8698823



20 Arsita (TE)

Valfino Pane e Vino: un viaggio tra Tradizione e Gusto!

APS Allamanì

associazioneallamani@gmail.com

328/3822522



22 Cortino (TE)

Il Mulino di Casanova: una storia di pietra, legno ed acque

Faustoviaggi di Fausto Pompilii

info@abruzzoparks.it

339/7320568

346/3541731



24 Santo Stefano di Sessanio (AQ), Calascio (AQ), Castel del Monte (AQ)

Pedalando tra Borghi e colture alla scoperta del Castello di Rocca Calascio

Ditta Escursioni da Escursioni Gran Sasso

andreadebernardinis@gmail.com

info@escursionidapauragransasso.bike

347/6885233



24 Castel del Monte (AQ)

La lavorazione e la tintura della lana

Associazione Pecunia

rosetta.germano@libero.com

333/4107973



26 Fano Adriano (TE)

Alla scoperta di Fano Adriano

Escursione alla Fonte di Incodara e visita all'Eremo dell'Annunziata

Pro Loco di Fano Adriano

pieroasenti@libero.it

339/8698823



27 Cortino (TE)

Yoga & Trekking dall' Abetina di Cortino al Monte Bilancere

APS Om Artis arte e yoga natura

omartis.aps@gmail.com

3396860321



27 Farindola (PE)

Farindola – un viaggio attraverso la tradizione gastronomica

Ass. ViviFarindola

sergio.colangeli@virgilio.it

368/3414220



27 Farindola (PE) Castel del Monte (AQ)

Bosco e Territorio. Storia, Colori e Sapori

Asd Zero Limits

asdzerolimits@gmail.com

328/7073097



27 Pietracamela loc.Intermesoli (TE)

Escursione al Bosco Vetusto di Fonte Novello e visita didattica sul mondo delle api

ASBUC Intermesoli

pieroasenti@libero.it

339/8698823



27 Cortino loc. Pezzelle (TE)

Alta Vallata del Tordino a 5 sensi – story telling di una giornata inclusiva

Ass. Spazi ritrovati Alto Tordino APS

spaziritrovatialtotordino@gmail.com

347 5904497



31 L'Aquila loc. Filetto

Zuppe d'autunno, virtù in primavera

Ass. Felecta

chiariziaantonio@gmail.com

389/1818893



NOVEMBRE 2024



2 Fano Adriano (TE) loc. Cerqueto

Tra la virgola e il punto – passeggiata nel borgo ed incontro con l'autore

Lo Scoiattolo Country House

donatellatoletti18@gmail.com

328/1415897



2 Campotosto (AQ)

Alla scoperta dei mazzapuregli

Ass. I Viaggiatori nel Parco

viaggiatorinelparco@gmail.com

340/7100218



2 Civitella del Tronto (TE)

Fortezza, miele e genziana dal gusto dolce amaro

Ditta Serma srl

serformazione@gmail.com

3499442796



3 Tossicia (TE)

Natura a colori

Ditta Marco Rispoli

donatellatoletti18@gmail.com

328/1415897



3 Crognaleto Loc. Cesacastina (TE)

I colori dell'autunno nella Valle delle 100 Fonti

Ditta 100 Fonti Rent Bike

pieroasenti@libero.it

339/8698823



3 L'Aquila

Coloriamo la lana

Bottega Contadina srls

info@labottegacontadina.com

349/7559053



9 Cortino (TE)

La teleferica perduta: uomini e boscaioli d'altri tempi

ASD Cortino Calcio

asdcortinocalcio@virgilio.it



9 Farindola (PE)

Il pecorino di Farindola e il suo territorio – un viaggio tra tradizione, arte e sostenibilità

Consorzio dei produttori del pecorino di Farindola

pecorinodifarindola2019@gmail.com

339/8218613 338/2665635 3207833123



10 San Pietro di Isola del Gran Sasso (TE)

Terre della Ceramica – Esperienze di artigianato artistico nel Parco Gran Sasso Laga

Coop Scuola Verde

giuliano.digaetano@gmail.com



10 L'Aquila loc. Fonte Cerreto (AQ)

Bosco e Territorio. Storia, Colori e Sapori

Asd Zero Limits

asdzerolimits@gmail.com

328/7073097



10 Carpineto della Nora (PE), Civitella Casanova (PE), Castel del Monte (AQ)

Transumanza dei cavalli al Voltigno con sdijuno

ASD Valle Nora

francescocolarossi05@gmail.com

339/1153293



10 Santo Stefano di Sessanio (AQ)

Storie d'autunno a passo d'asino

Pro Loco di Santo Stefano di Sessanio

info@giraerigira.info

328/8411477



16 San Pietro di Isola del Gran Sasso (TE)

Ascoltare il Borgo

La Cantina degli Antichi Mestieri

donatellatoletti18@gmail.com

328/1415897



16 Cortino (TE)

A Fonte Spugna riscoprendo l'abetina di Cortino

Laga Adventure srl

lagaadventuresrl@gmail.com

393/5568786



17 Arsita (TE)

Alberi Alberi Alberi

Pro Loco di Arsita

donatellatoletti18@gmail.com

328/1415897



28 Castel del Monte (AQ)

Bacche invernali

Ditta Delizie & Dintorni

germanodonatella@gmail.com

333/3680907



DICEMBRE 2024



4 Castel del Monte (AQ)

L'inverno del pastore

Azienda agricola Germano Rosetta

rosetta.germano@libero.com

333/4107973



6 Capitignano (AQ)

Gustare Capitignano

Capitonius Ets

capitonius@gmail.com

3489551141, 3404556662

333 6593845, 3460895818



7 Campotosto (AQ)

La cardatura e filatura a fuso della lana

Ass. La fonte della tessitura

viaggiatorinelparco@gmail.com

fibula@libero.it

340/7100218



15 Amatrice (RI)

Bosco e Territorio. Storia, Colori e Sapori

Asd Zero Limits

asdzerolimits@gmail.com

328/7073097



GENNAIO 2025



18 Pietracamela (TE)

Ciaspolata sul sentiero delle Traje. Escursione ad anello da Pietracamela ai Prati di Tivo

Ditta Gran Sasso 3 sas

pieroasenti@libero.it

339/8698823



FEBBRAIO 2025



01 Pietracamela Loc. Prati di Tivo (TE)

Ciaspolata al canyon della reva e al bosco vetusto dell'Aschiero

Degustazione della zuppa di Intermesoli

Ditta La Cantina dell'Orso

pieroasenti@libero.it

339/8698823



15 Fano Adriano loc. Cerqueto (TE) e Montorio al Vomano Loc. Cusciano (TE)

Sonetti d'amore

Edizioni Di Felice

donatellatoletti18@gmail.com

328/1415897



MARZO 2025



2 Valle Castellana loc. San Giacomo (TE)

Filo e forchetta: sostenibilità ambientale e alimentare

Ass. Kairos ODV

erculei.francesca@gmail.com

3283554919



23 Crognaleto loc. Cesacastina (TE)

A sei zampe sulla Laga

LIDA lega italiana dei diritti dell'animale

donatellatoletti18@gmail.com

328/1415897



30 L'Aquila loc. Filetto

Zuppe d'autunno, virtù in primavera

Ass. Felecta

chiariziaantonio@gmail.com

389/1818893



30 Acquasanta Terme (AP), Valle Castellana (TE)

La filiera del legno – il parco e la sostenibilità

Ditta Kanyano

348/1003800



APRILE 2025

12 Castelli (TE)

Il nevaio del Fondo della Salsa e i tesori della Valle del Mavone

Società agricola S. Vincenzo

pieroasenti@libero.it

339/8698823



13 Isola del Gran Sasso (TE) Loc. Casale San Nicola

Escursione all'Eremo di San Nicola

ASD Compagnia delle Guide

info@compagniadelleguide.it

3280097929