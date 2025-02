Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

ANNULLAMENTO INCONTRO CETS CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE DEL 15 FEBBRAIO 2025 -ROCCA SANTA MARIA

(Assergi, 14 Feb 25) Si avvisano tutti gli operatori interessati che l'incontro riferito alla CETS Carta Europea per il Turismo Sostenibile previsto presso Imposte di Rocca Santa Maria (TE) per il giorno sabato 15 febbraio p.v. è stato ANNULLATO a causa delle avverse previsioni meteo che contemplano ingenti quantitativi di neve per la giornata in parola.

Seguirà comunicazione per l'individuazione di una nuova data.

Resta valido l'appuntamento del 22 febbraio p.v. presso Fano Adriano (TE) dalle ore 10:00