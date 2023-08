Escursione guidata

Mercoledì 9 Agosto 2023 ore 08:30

Evento organizzato da Abruzzo Parks

Sui passi di Francesco De Marchi, per il 450esimo anniversario della prima salita al Corno Grande.

Dalla VETTA OCCIDENTALE DEL CORNO GRANDE si gode di uno splendido colpo d'occhio sulle altre cime del Gran Sasso e sulla piana di Campo Imperatore, il Piccolo Tibet d'Abruzzo, lo stesso (o quasi) che poté ammirare FRANCESCO DE MARCHI, l'ingegnere bolognese che per primo salì sul "Corno Monte" nell'agosto del 1573.

"Quand'io fui sopra la sommità, mirand'all'intorno, pareva che io fussi in aria, perché tutti gli altissimi monti che gli sono appresso erano molto più bassi di questo." scrisse. "Così pigliai un corno e cominciai a sonare, dove si vedde uscire fuori dalle vene di questo Monte assai uccelli, cio è aquile, falconi, sparvieri, gavinelli e corvi".

Ricorre quest'anno il 450ESIMO ANNIVERSARIO della grande impresa di De Marchi e l'occasione è troppo golosa!

Ripercorreremo i suoi passi, lasciandoci guidare dalle parole della cronaca dettagliata della sua ascensione.

L'ITINERARIO è quello classico, la via normale da Campo Imperatore alla Vetta Occidentale del Corno Grande (2912 m), con partenza dall'albergo di Campo Imperatore passando per la Sella del Monte Aquila e la Sella del Brecciaio.

L'itinerario richiede un buon livello di allenamento, equilibrio e agilità.

In alcuni tratti capiterà di dover mettere le mani a terra per superare facili roccette.

Sconsigliato a chi soffre di vertigini!

Il giorno seguente la salita, Francesco de Marchi, esplorò la Grotta Amare (LA GROTTA A MALE), "una spelonca da vedere, vicino Sercio" (Assergi). Nella sala dei laghi, scolpì una croce con un piccone, e suonò il corno, che "rimbombò in quella profonda tomba come un tuono del cielo". Non resta allora che seguire i suoi passi anche nella grotta!

Vieni a vivere DUE GIORNI ricchi di emozioni nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e vieni a commemorare con noi le gesta di questo straordinario personaggio, partecipando anche all'escursione speleologica di giovedì 10 agosto "La Grotta a Male".

"... di modo che chi anderà in questa grotta o profonda tomba li parerà d'essere nelle tenebre, et chi anderà in cima del Corno Monte gli parerà andar sopra le nuovole".

