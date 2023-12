Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Mercoledì 27 Dicembre 2023 ore 15:00

Evento organizzato da Abruzzo Parks

A zonzo nella piana di Campo Imperatore, il rosso del tramonto... e poi l'argento della luna piena!

CAMPO IMPERATORE è un altopiano sconfinato, nascosto nel cuore dell'Appennino centrale... tanto che Fosco Maraini lo paragonò al Tibet.

La vista riesce a spingersi per notevoli distanze in ogni direzione, basta alzarsi di poco e si riesce ad abbracciare tutto in un unico sguardo, la piana e tutta la corona di montagne intorno.

Su tutte svetta la sagoma familiare del Corno Grande, il padre dell'Appennino.

Quando il bianco del manto innevato arriva a coprire ogni filo d'erba e le strade di accesso, la piana si fa ancora più selvaggia.

Lontane ormai le greggi e i pastori, nello sconfinato deserto di doline arriva solo il canto del vento, una musica che non puoi perdere!

Il TRAMONTO irrompe in questo deserto innevato (oppure dorato) tingendo di rosa il cielo e le montagne intorno, i raggi inclinati del sole accarezzano la piana ridisegnando gobbe e profili... il silenzio regna sovrano.

Il 27 dicembre poi c'è la LUNA PIENA, la "Luna Fredda" o la "Luna delle Notti Lunghe", che sorgerà subito dopo il tramonto.

Con o senza neve, sarà emozionante camminare nella piana argentata al chiaro di luna, e non sarà necessario l'uso della frontale! Provare, per credere!

Il programma prevede la partenza nel primo pomeriggio per riuscire a cogliere il magico momento del tramonto del sole e del sorgere della luna.

Per l'ora di cena saremo già di ritorno a Castel del Monte.

TUTTI I DETTAGLI SUL SITO (scorri la pagina fino in fondo):

https://www.abruzzoparks.it/.../plenilunio-nel-piccolo...

INFO E PRENOTAZIONI:

Claudia 3397320568 (anche WApp)

Luciano 3463541731 (anche WApp)

info@abruzzoparks.it