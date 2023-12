Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Martedì 26 Dicembre 2023 ore 08:30

Evento organizzato da Abruzzo Parks

Escursione (o ciaspolata) nel cuore del Piccolo Tibet d'Abruzzo, una vetta dolce e panoramica che poteva avere solo questo nome!

CAMPO IMPERATORE è un altopiano nascosto nel cuore dell'Appennino centrale, tanto sconfinato che Fosco Maraini lo paragonò al Tibet.

La vista riesce a spingersi per notevoli distanze in ogni direzione... il cielo è a portata di mano, come sulla cima di una montagna.

L'altopiano è posto ad un'altitudine compresa tra i 1500 ed i 2100 m di quota, è lungo oltre 20 km e largo tra 3 e 7 km.

Il pendio sale dolcemente ed alterna pianure alluvionali di origine lacustre con morene lasciate dagli antichi ghiacciai, rock-glaciers, nivomorene, circhi glaciali, brecciai e fiumare, versanti rocciosi tormentati, pareti verticali.

Le cime che delimitano e circondano il "Piccolo Tibet" sono tra le più elevate e suggestive dell'Appennino!

Nel cuore dell'altopiano c'è una vetta dolce ed erbosa, che gode di una vista privilegiata sulla piana e su tutte le cime intorno... una vetta che è posta al centro di questo paradiso e che, non a caso, si chiama proprio "MONTE PARADISO" (1822 m).

INFO E PRENOTAZIONI:

Claudia 3397320568 (anche WApp)

Luciano 3463541731 (anche WApp)

info@abruzzoparks.it