Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Martedì 26 Dicembre 2023 dalle 09:00 alle 14:00

Evento organizzato dalla Compagnia delle Guide Gran Sasso d'Italia

🗣️La Compagnia delle Guide, organizza per martedì 26 dicembre, festa di Santo Stefano , un'escursione con le ciaspole nel comprensorio dei Prati di Tivo.

🗂️ SCHEDA TECNICA

Difficoltà: E

Dislivello: 400

Durata: 4 ore

Sviluppo: 10 km

🏔️ Il percorso si snoderà tra i faggi secolari dei boschi di Trignano e dell'Aschiero e le mevarigliose radure che dall'Arapietra si aprono verso Piano del Laghetto.

Da qui si potrà ammirare in tutto il suo splendore il massiccio centrale del Gran Sasso che visto da questo punto assume le famose sembianze del "Gigante che dorme".

🔥 A fine evento, chi vuole potrà venire con noi per un terzo tempo a Pietracamela per poi recarsi al vicino borgo di Cerqueto per assistere alla rappresentazione del PRESEPE VIVENTE

👉 Vivremo questa avventura accompagnati da una guida alpina iscritta al Collegio regionale Guide Alpine Abruzzo.

📝 NOTE

👉 Evento a numero chiuso: max 25 partecipanti.

👉 Fornitura GRATUITA delle CIASPOLE e dei bastoncini per chi ne fosse sprovvisto.

💵 COSTI

Ciaspolata € 25.00 a persona

🕑 APPUNTAMENTO

Prati di Tivo, ore 9:00

ℹ️ INFO E PRENOTAZIONI

Compagnia delle Guide 3280097929

-> specificare se si ha bisogno di ciaspole e bastoncini

🎒 EQUIPAGGIAMENTO

Scarponi da trekking o equivalente, abbigliamento a strati (pile, softshell, giacca a vento), guanti e cappello, occhiali da sole, e tutto ciò che si ritiene necessario

⚠️ L'ESCURSIONE POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E/O PER ALTRI MOTIVI CHE, A GIUDIZIO DEGLI ACCOMPAGNATORI, POSSANO COMPROMETTERE LA SICUREZZA DEL GRUPPO O DEI SINGOLI PARTECIPANTI.