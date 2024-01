Escursione guidata

Da Sabato 13 a Domenica 14 Gennaio 2024 dalle 09:00 alle 16:00

Evento organizzato da Abruzzo Parks

A zonzo sul bianco mantello del re dell'Appennino... tra infiniti altipiani, borghi medievali, antiche abbazie e castelli.

Due emozionanti giorni nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nei quali potrai camminare nella natura incontaminata, sulle tracce della fauna selvatica o sui passi dei pastori e delle greggi che da sempre hanno abitato le Terre della Baronia, immerso nel silenzio della montagna invernale, accarezzato dal sole e dal vento, per riscoprire un ritmo di vita più sano e il benessere intimo che il contatto con la natura sa regalare.

Potrai immergerti nell'atmosfera magica dei borghi di Santo Stefano di Sessanio, Calascio e Castel del Monte, ricchi di arte, storia e tradizioni, e farti coccolare dai gustosi piatti della cucina locale.

GIORNO 1 (ca. 10 km, disl. 430 m, diff. E medio/facile)

DA SANTO STEFANO A ROCCA CALASCIO

Appuntamento a Calascio con auto proprie (ca. 20 min), incontro con le guide. Partenza a piedi da Santo Stefano di Sessanio per l'escursione (o ciaspolata) lungo l'aerea traversata di cresta che conduce a Rocca Calascio. Nel pomeriggio, rientro da Calascio a Castel Del Monte (guarda tutti i dettagli dell'escursione). Visita libera del borgo, cena e pernottamento.

GIORNO 2 (ca. 10 km, disl. 300 m, diff. EAI medio/facile)

A SPASSO NEL PICCOLO TIBET

Lasciato l'albergo (con i bagagli), spostamento in auto fino a Fonte Vetica, partenza in escursione (o ciaspolata) nella piana di Campo Imperatore, tra canyon, doline e infinite praterie innevate. Rientro a Castel del Monte nel primo pomeriggio (guarda i dettagli dell'escursione). Tappa obbligata per l'acquisto del prelibato canestrato di Castel del Monte, saluti e partenza.

Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo e di innevamento delle strade.

È possibile partecipare alla singola escursione.

TUTTI I DETTAGLI SUL SITO (scorri la pagina fino in fondo):

https://www.abruzzoparks.it/.../week-end-sul-gran-sasso.html

INFO E PRENOTAZIONI:

Claudia 3397320568 (anche WApp)

Luciano 3463541731 (anche WApp)

info@abruzzoparks.it