Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Sabato 13 Gennaio 2024 dalle 16:30 alle 20:00

Evento organizzato dalla Compagnia delle Guide Gran Sasso d'Italia



⛰️ ESCURSIONE SULLA NEVE SOTTO LE STELLE 🌌🌙

🗓️ La Compagnia delle Guide del Gran Sasso organizza per la sera di sabato 13 gennaio una suggestiva escursione sotto le stelle nel comprensorio dei Prati di Tivo.

🗂️ SCHEDA TECNICA

Difficoltà: E

Dislivello: 400

Durata: 3 ore a/r

👉 Vivremo questa avventura accompagnati da una guida alpina iscritta al Collegio regionale Guide Alpine Abruzzo.

🍷 Per finire in bellezza a fine uscita, chi vuole potrà restare a cena con noi in uno dei ristori dei Prati Di Tivo.

📝 NOTE

👉 Evento a numero chiuso: max 25 partecipanti.

👉 Fornitura GRATUITA delle CIASPOLE e dei bastoncini per chi ne fosse sprovvisto.

👉 Si raccomanda l'uso della LAMPADA FRONTALE

💵 COSTI

Ciaspolata € 25.00 a persona

🕑 APPUNTAMENTO

Prati di Tivo, ore 16.30

ℹ️ INFO E PRENOTAZIONI

Compagnia delle Guide 328 0097929

-> specificare se si ha bisogno di ciaspole e bastoncini.

🎒 EQUIPAGGIAMENTO

Zaino, scarponi da trekking o equivalente, abbigliamento a strati (pile, softshell, giacca a vento), guanti e cappello, lampada frontale, e tutto ciò che si ritiene necessario.

⚠️ L'ESCURSIONE POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E/O PER ALTRI MOTIVI CHE, A GIUDIZIO DEGLI ACCOMPAGNATORI, POSSANO COMPROMETTERE LA SICUREZZA DEL GRUPPO O DEI SINGOLI PARTECIPANTI.