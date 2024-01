Escursione guidata

Sabato 20 Gennaio 2024 dalle 09:30 alle 12:30

Evento organizzato da Wolftour discover Abruzzo

Vivi una autentica avventura nella Natura, respira l'aria frizzante di montagna.

Storie che si alternano a sorrisi, a sguardi fieri e orgogliosi, a curiosità che pochi conoscono, al desiderio di raccontare in modo semplice ma autentico.

Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 0858278444

Costo 20 euro a persona per gruppi di almeno 8 persone; 25 euro per almeno 4; 30 euro per 2.