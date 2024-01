Escursione guidata

Domenica 28 Gennaio 2024 ore 09:00

Evento organizzato da Il Bosso

Con le ciaspole ai piedi tra i boschi e l'altipiano del Voltigno nel meraviglioso areale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dove la natura si esprime con singolare bellezza e ricchezza di biodiversità.

Partendo da Località Pantane il percorso si inoltra nel meraviglioso bosco di faggi dove, tra un silenzio ovattato, non sarà difficile trovare tracce della presenza degli animali qui presenti, tra cui cervi, caprioli, lupi e il raro Orso marsicano.

Dopo una moderata salita si arriva al Voltignolo, un'ampia radura disseminata di doline che donano al paesaggio un aspetto quasi fiabesco, per addentrarsi di nuovo nel bosco ed affacciarsi sull'immensità dell'altipiano del Voltigno.

Il panorama è davvero incredibile con lo sguardo che spazia fino alla cima del Monte Camicia.

Un percorso ricco di emozioni!

Partiamo da Località Pantane (1350 m) e passando per Voltignolo, arriviamo al l'Altipiano del Voltigno.

Rientro per Vado di Focina (1380 m) e Cima delle Scalate.

A fine escursione pranzo a base di prodotti tipici presso La Locanda del Voltigno

● Date

❆Domenica 14, 21 e 28 gennaio

● Ritrovo

🚩Luogo: parcheggio di Villa Celiera (PE)

🕙Orario: 09:00 am

● Informazioni

- Difficoltà: EAI/Escursione in Ambiente Innevato – Livello facile senza particolari difficoltà

- Via libera ai piccoli esploratori da 11 anni in su

- Dislivello: 300 m circa

- Lunghezza: 9 km

- Percorso: Anello

- Durata: 5/6 ore

- Cani ammessi: no

- Pranzo: Locanda del Voltigno

Menu: Bis di gnocchi (al sugo e funghi e tartufo), salsicce con contorno, acqua, vino e caffè

● Attrezzatura minima necessaria:

Calzature da trekking impermeabili o scarpe da neve (no doposci), abbigliamento a strati termico e traspirante, cappello, scaldacollo, guanti, giacca antipioggia e antivento, zaino, occhiali da sole, crema solare

👱🏼‍♂️Partecipante da 16 anni in su: 20€/persona

👦🏼Bambino da 11 a 15 anni: 15€/persona

Nolo Adulti, ciaspole e bastoncini: 7€/persona

🥘 Pranzo facoltativo: 20€/persona

(da selezionare in fase di prenotazione o alla guida, pagamento in loco)

‼ Prenotazione obbligatoria

📞 Chiama lo 085-9808009

📩 Scrivici ad info@ilbosso.com

📲 Prenota online tramite il nostro sito

📏 Possibilità di richiedere attività escursionistiche su misura!