Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 4 Febbraio 2024 ore 10:00

Evento organizzato da Il Bosso

Una ciaspolata nel paesaggio unico di Campo Imperatore con partenza dal borgo medievale di Castel del Monte, uno dei più belli in Italia.

Ci troviamo nel versante meridionale del Gran Sasso dove la mole indisturbata del Monte Bolza sovrasta il territorio castellano con la sua caratteristica sagoma.

Attraversiamo valli e vallette per raggiungere l'immenso altipiano di Campo Imperatore ai piedi delle più alte vette dell'Appennino.

Il nostro sguardo spazierà sull'immensa distesa del Piccolo Tibet, che, in inverno, con il manto nevoso, assume un aspetto ancora più suggestivo.

Qui, in un ambiente selvaggio ed incontaminato, dove il silenzio regna indisturbato, godremo di panorami eccezionali e magari di avvistamenti faunistici inaspettati…

fine ciaspolata appetitosa e calda polentata presso ristoranti tipici di Castel del Monte

● Date

❆tutte le domeniche fino a fine marzo

● Ritrovo

🚩Luogo: Castel del Monte (AQ) – Hotel Parco Gran sasso

🕙Orario: 10.00 am

● Informazioni

- Difficoltà: EAI/Escursione in Ambiente Innevato – Livello facile senza particolari difficoltà

- Via libera ai piccoli esploratori da 6 anni in su

(numero scarpe da 27 a 34)

- Dislivello: 150 m circa

- Lunghezza: 6 km

- Percorso: Anello

- Durata: 3 ore (check-in, ciaspolata, soste)

- Cani ammessi: no

- Polentata al Ristorante da Loredana e/o Miramonti

Menu: Polenta con salsiccia e spuntature, 1 calice di vino, acqua, dolcetto e caffè. Possibilità di variazioni per intolleranze e scelte alimentari

● Attrezzatura minima necessaria:

Calzature da trekking impermeabili o scarpe da neve (no doposci), abbigliamento a strati termico e traspirante, cappello, scaldacollo, guanti, giacca antipioggia e antivento, zaino, occhiali da sole, crema solare

👱🏼‍♂️Adulto da 11 anni in su: 20€/persona

👦🏼Bambino da 6 a 10 anni: 15€/persona

Nolo Adulti, ciaspole e bastoncini: 7€/persona

🥘 Pranzo facoltativo: 20€/persona

(da selezionare in fase di prenotazione o alla guida, pagamento in loco)

‼ Prenotazione obbligatoria

📞 Chiama lo 085-9808009

📩 Scrivici ad info@ilbosso.com

📲 Prenota online tramite il nostro sito

📏 Possibilità di richiedere attività escursionistiche su misura!