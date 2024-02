Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 4 Febbraio 2024 dalle 08:00 alle 16:00

Evento organizzato dalla Compagnia delle Guide Gran Sasso d'Italia

La Compagnia delle Guide organizza per domenica 4 febbraio un'escursione a Monte di Mezzo sui Monti della Laga.

L'ascesa, tra faggete e radure, ci darà la possibilità di ammirare, nella magica atmosfera della neve caduta in quota, degli splendidi panorami sula catena del Gran Sasso e sul lago di Campotosto.

👉 SCHEDA TECNICA

Dislivello 700 m

Difficoltà E

Durata: 4,30 ore

📖 DESCRIZIONE

L'escursione prenderà avvio dalla località Piana Grande che raggiungeremo salendo con le auto dal borgo di Frattoli.

Prenderemo da subito il sentiero che attraversando una bella faggeta ci condurrà allo stazzo pastorale della Macchiarella. Da qui si inizierà a camminare per prati fino ad intercettare la traccia che sale per la Montagnola e quindi per Monte di Mezzo. Dopo una pausa in vetta inizieremo a scendere per la lunga e panoramica cresta per Colle del Vento e Peschio Menicone fino ad arrivare alla grande radura del Coppo. Da qui prenderemo un suggestivo sentiero che passando tra faggi centenari, fossi e prati ci riporterà al punto di partenza.

🍷A fine evento, chi vuole potrà fermarsi con noi a Frattoli per un ristoro alla trattoria Monti della Laga.

ℹ️ INFO E PRENOTAZIONII

Compagnia delle Guide Gran sasso

3280097929

💵 COSTI

€ 30,00

🕒 APPUNTAMENTO

ore 7.30,Teramo, piazza Dante

ore 8.40 Frattoli (Crognaleto)

👉 Chiamaci per concordare orari e punti di incontro, lungo il tragitto, a te più convenienti.

🎒EQUIPAGGIAMENTO

Anche se la neve non è abbondante è necessario essere ben attrezzati. Si consiglia pertanto di venire con scarponi da trekking alti e in gore-tex bastoncini.

📝 L'USCITA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E/O PER ALTRI MOTIVI CHE, A GIUDIZIO DEGLI ACCOMPAGNATORI, POSSANO COMPROMETTERE LA SICUREZZA DEL GRUPPO O DEI SINGOLI PARTECIPANTI.