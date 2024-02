Escursione guidata

Sabato 3 Febbraio 2024 ore 13:30

Evento organizzato da Abruzzo Parks

Dal Rifugio Cannatina sulla cresta super panoramica.

Emozioni a non finire... perfetta per gli appassionati di fotografia!

Hai mai vissuto la magia di un TRAMONTO invernale, con il sole che infuoca di rosso creste e pendii delle montagne?

Ancora di più, non ti piacerebbe essere parte di questa magia, salendo fino a una di queste cime infuocate proprio nell'ora del tramonto?

Il MONTE CAPPUCCIATA (1801 m) è l'ultima propaggine meridionale di "buona altezza" del Gran Sasso e dalla sua vetta si gode di una vista eccezionale sul resto del Gruppo, sul Velino-Sirente, sulla Maiella, sul Morrone e sul mare.

Lo sguardo si perde intorno, in basso valli, colline, strade e paesi... più su, i monti abruzzesi di bianco vestiti, tanto vicini da poterli sfiorare allungando una mano.

Il PROGRAMMA prevede la salita dal Rifugio Cannatina, prima nel bosco poi per cresta, fino alla vetta, in tempo per assistere al tramonto; la discesa al chiarore delle stelle, con le luci lontane della valle e della costa negli occhi.

Le EMOZIONI sono assicurate: il panorama vertiginoso dalla vetta, i colori che sfumano dal giallo al rosso fino al blu della notte, il canto del vento, il profumo del mare... vieni con noi!

Vieni a vivere DUE GIORNI ricchi di emozioni sul versante pescarese del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, partecipando anche all'escursione di domenica 4 febbraio "LE TORRI DEL MONTE BERTONA".

https://www.abruzzoparks.it/.../tramonto-in-vetta-al...

INFO E PRENOTAZIONI:

Claudia 3397320568 (anche WApp)

Luciano 3463541731 (anche WApp)

info@abruzzoparks.it