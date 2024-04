Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Vini d'Altura

Giovedì 18 Aprile 2024 dalle 09:30 alle 14:30

Evento organizzato da Wolftour discover Abruzzo

A partire da Marzo 2024 Vini d'Altura e Wolftour celebrano la biodiversità delle migliori proposte culinarie d'Abruzzo con un calendario di eventi-esperienza itineranti e a numero chiuso.

Il focus è sulla qualità e il tema scelto è il Gran Sasso d'Italia, con i suoi ingredienti unici e i tesori nascosti.

Si tratta di un nuovo format di carattere culturale e divulgativo disegnato in collaborazione con Compagnia delle Guide, Fornace del Bono, Rifugio Voltigno, RRTrek e una selezione di piccoli produttori del settore agroalimentare, rivolto a appassionati, winelover, operatori, giornalisti e blogger.

Questo il macro programma:

21 Marzo: La Fatticcia Ceciliana, l'innovazione della "Mazzafam" - Luogo: Valle del Mavone, Colledara e Tossicia (TE);

Il calendario prevede altri eventi, fino alla fine del 2024, le cui date saranno presto comunicate.

"Da qualche anno", spiega Bruno Carpitella di Vini d'Altura, "l'interesse per la conoscenza del vino e l'attenzione nei confronti di un'alimentazione di qualità stanno progressivamente aumentando, anche nelle giovani generazioni.

Dopo l'enorme successo degli eventi di degustazione in quota organizzati negli ultimi 3 anni (come la 3 giorni di Vini d'Altura all'Ostello Campo Imperatore con l'Accademia Niko Romito), e i premi ottenuti dai nostri prodotti (ben 3 Wine Hunter Awards nel 2023) era il momento di pensare in grande.

Così, viste le numerose richieste, abbiamo deciso di avviare un sodalizio con Wolftour e con gli altri operatori e produttori della nostra regione, per tracciare un percorso di approfondimento ambientale, culturale e gastronomico, aperto a tutti."

"il Vino e il buon cibo sono un vero e proprio brand territoriale", racconta Morena Pignoli di Wolftour, "nel 2016 siamo stati presenti a Vinitaly – 50esima edizione del salone internazionale dei vini e distillati con un nostro stand per la promozione di attività turistiche legate all'enobike e da allora abbiamo lavorato per consolidare il binomio vino e turismo.

Professionalità, qualità e innovazione sono i nostri punti di forza nell'organizzazione di Viaggi e Esperienze turistiche in Abruzzo"

Vini d'Altura è contemporaneamente un metodo di affinamento e uno strumento di promozione territoriale.

I vini provenienti da diverse regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia passando per l'Abruzzo, percorrono una Transumanza invernale fino a 2000m.

Grazie alle particolari condizioni climatiche e ambientali del Gran Sasso, le bottiglie compiono una maturazione unica al mondo, che modifica il tradizionale percorso microbiologico e chimico-fisico del vino.

Il prodotto finale, dopo 7 mesi in altura e altri 12 mesi di riposo alle nostre quote, è inconfondibile, si tratti di vini bianchi, rossi o spumanti: grande freschezza, eleganza, pulizia e note aromatiche esplosive che fanno realmente pensare alla purezza dell'alta montagna.

Wolftour è uno dei più importanti player abruzzesi nel settore turistico, un Tour Operator Specializzato nella vacanza attiva e culturale.

Può contare su uno staff multidisciplinare e ha il suo core business nella progettazione dello sviluppo locale e turistico.

Gestisce direttamente diverse attività sul territorio, punti ristoro, ricettività, parco avventura, punti noleggio, e tanto altro ancora.

Per informazioni e prenotazioni visitare i siti www.vinidaltura.it e www.wolftour.it o contattare telefonicamente o su whatsapp il numero +30858278444

N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link: https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php