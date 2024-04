Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Domenica 21 Aprile 2024 dalle 09:30 alle 12:30

Evento organizzato da AnimAbruzzo

Partenza dal Ceppo di Rocca Santa Maria (TE) saliremo nella faggeta, nel regno delle acque: la Laga infatti essendo composta per lo più da rocce argillose-marnose, fa si che le acque di scioglimento nivale e/o meteoriche non riescano ad infiltrarsi nel terreno e sono perciò costrette a scorrere in superficie.

Questo fa si che questo complesso montuoso sia fra i più ricchi di cascate in Abruzzo.

Lo scroscio della cascata sarà fragoroso e potente, oltre che uno spettacolo per gli occhi.

LUNGHEZZA: 11 KM

DISLIVELLO: 670 M

DIFFICOLTA': E adatto a persone abituate a camminare su sentieri di montagna

RITROVO: ore 09:30 a Rocca Santa Maria (TE). L'esatto punto Whatsapp verrà inviato ai partecipanti.

TERMINE ESCURSIONE: 14:30.

N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link: https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php