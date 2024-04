Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Sabato 6 Aprile 2024 ore 09:00

Evento organizzato da Abruzzo Parks

La primavera a Campo Imperatore, la cresta panoramica, i laghetti, le praterie trapunte di fiori... imperdibile!!

CAMPO IMPERATORE è un altopiano sconfinato, nascosto nel cuore dell'Appennino centrale... tanto che Fosco Maraini lo paragonò al Tibet.

La vista riesce a spingersi a notevole distanza in ogni direzione, accarezzando gobbe e doline fino a toccare la corona di cime che l'abbracciano.

A PRIMAVERA poi i prati si tingono di viola, giallo, blu, e diventa difficile camminare senza calpestare i fiori.

Le sfumature accese delle fioriture si specchiano nei laghetti e fanno da cornice al cielo (non a caso gli appassionati di fotografia sono grandi frequentatori dell'altopiano).

Lontane ancora le greggi e i pastori, nello sconfinato deserto di doline arriva solo il CANTO DEL VENTO... che ancora profuma di neve.

L'ITINERARIO ad anello prende il via dal Rifugio di Lago Racollo, sale per l'aerea cresta della Cima di Faiete (1915 m) e prosegue tra valloncelli erbosi, laghetti e macchie di neve, antiche masserie pastorali e capanne in pietra... vieni a perderti tra gli ariosi e infiniti paesaggi della piana.

