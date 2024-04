Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione "scanzonata"

Mercoledì 1 Maggio 2024 dalle 09:30 alle 14:30

Evento organizzato da Il Bosso

Il Bosso e Daniela Tinti & The Flowers con il patrocinio del Comune di Castelvecchio Calvisio.

Cominciamo un ciclo di "escursioni scanzonate" davvero speciali ed uniche da Castelvecchio Calvisio, bellissimo borgo fortificato dell'alto Medioevo, per andare alla scoperta delle magnifiche fioriture di Pianoro le Prata che in questo periodo lo impreziosiscono.

Lungo il sentiero interventi e riconoscimenti dedicati alla fauna e alla flora e, arrivati al Pianoro rimarremo incantati dal giallo intenso della rarissima Adonis vernalis, fiore simbolo del Parco del Gran Sasso, che proprio qui ama mostrarsi in tutta la sua incredibile bellezza!

La "lezione semiseria di botanica sul prato" prevederà anche un momento musicale, perché canteremo insieme la parodia "Adone disperato" sulle note di "Amore disperato".

Con l'occasione, potrete diventare coprotagonisti nel videoclip della canzone dedicata a questa specie che in tutta Italia è presente solo in pochissime località abruzzesi e che era stata ritenuta estinta per ben 90 anni!

Da Castelvecchio Calvisio (1020 m) al Pianoro le Prata (1200 m) seguendo l'antica mulattiera.

Arrivati al Pianoro fiorito, godremo anche dei sapori eccellenti del territorio sapientemente preparati dalla Trattoria 4 Ville.

● Mercoledì 1 maggio

● Ritrovo

🚩Luogo: Castelvecchio Calvisio (AQ) – Via Roma

🕙Orario: 09:30 am

● Informazioni

- Difficoltà: E/Escursionistica

- Percorso medio facile su ampio sentiero di montagna senza particolari difficoltà

- Via libera ai piccoli esploratori dai 9 anni in su

- Dislivello: 200 m

- Lunghezza: 7 km

- Percorso: A/R

- Durata: 4/5 h

- Cani ammessi: al guinzaglio

- Pranzo facoltativo: a cura di Trattoria 4 Ville

Menu: Antipasto (pizze fritte, salumi e formaggi locali, pan dorato), Zuppa di legumi locali, dolce tipico, vino, acqua, caffè + arrosticino (1,50€ cadauno su prenotazione)

Alternativa per intolleranti, vegetariano e vegani

● Attrezzatura minima necessaria:

Calzature da trekking e calzettoni adeguati, abbigliamento a strati traspirante, cappello, giacca antipioggia e antivento, zaino con borraccia piena, crema solare e occhiali sole, bastoncini da trekking (facoltativi).

👱🏼‍♂️Partecipante da 16 anni in su: 25€/persona

👱🏼‍♂️Partecipante da 9 a 15 anni: 15€/persona

Zaino Portabebè: 10€/bambino min 6mesi, max 15kg

Pranzo facoltativo: 15€/persona

Da richiederei in fase di prenotazione o alla guida, pagamento in loco.

‼ Prenotazione obbligatoria

📞 Chiama lo 085-9808009

📩 Scrivici ad info@ilbosso.com

📲 Prenota online tramite il nostro sito

📏 Possibilità di richiedere attività escursionistiche su misura!

📣 Rimani aggiornato iscrivendoti:

📧 Newsletter: https://www.ilbosso.com/newsletter

🔔 WhatsApp mandando un messaggio con scritto ADESIONE allo 085-9808009, ricordati di memorizzare il numero in rubrica!

🎁 Regala Il Bosso Buono Regalo, scopri di più!

https://www.ilbosso.com/buono-regalo

Sarete accompagnati dai nostri Accompagnatori qualificati e certificati.

I percorsi proposti potrebbero essere soggetti a variazioni o annullamento, tenendo conto del meteo e delle condizioni dei sentieri al momento dell'evento.



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php