Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Benessere in Natura

Domenica 16 Giugno 2024 dalle 09:00 alle 13:00

Evento organizzato da Wolftour discover Abruzzo

L'associazione sportiva Kensho Yoga asd con sede a Castel Del Monte (AQ) nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e proprio nei pressi di Campo Imperatore, nasce nel 2019 da un idea-progetto del maestro Ariele Pittalà, con l'obbiettivo di diffondere la cultura dello Yoga e della meditazione delle origini in questa magnifica e selvaggia zona del centro Italia, dalle cime e dai paesaggi spettacolari.

Si tratta di un'azione concreta, che conduce a sviluppare ed armonizzare il nostro corpo e il nostro vero essere interiore tramite strumenti molto efficaci come il Vinyasa Yoga, la Meditazione Zazen, e il trekking sportivo e d'orientamento, su percorsi accessibili a tutti, in scenari naturali di rara bellezza.

Si tratta, dunque, di una vera e propria sintesi volta ad ottenere nell'individuo equilibrio e stabilità della mente, benessere, vigore nel corpo fisico, spirituale armonia duratura nei confronti della realtà quotidiana che viviamo.

Sin dai primi approcci, si viene indirizzati all'ascolto neutrale e silenzioso del proprio nucleo interiore ed emozionale, affinché emerga con sempre maggiore evidenza, l'origine di ogni fraintendimento della coscienza egoica ed illusoria, che distinguendo, creando categorie astratte, genera sofferenza.

Altro aspetto fondante che accompagna l'insegnamento, è l'introduzione di pratiche derivanti dallo yoga terapeutico, applicate per sciogliere tensioni nervose e muscolari, blocchi somatici, creando nelle lezioni momenti di rilassamento consapevole, di abbandono sicuro e guidato.

L'associazione si occupa da tempo della formazione di insegnanti yoga abilitati sul territorio nazionale, qualificati, con i relativi crediti legalmente riconosciuti.

Ed è promotrice diretta di una cultura educativa che ha cura e rispetto per l'ambiente.

Wolftour, Tour Operator, co-organizza questi incontri con il maestro Ariele Pittalà

Escursioni da Campo Imperatore:

1 Per Il Vallone di Cretarola/Valle di Codorama

descrizione:

Itinerario facile di circa 4 km. Prevalentemente in piano e ad anello che imbocca la strettoia poco prima di Campo Imperatore, venendo da Castel del Monte. Si tratta di una zona selvaggia, tra pareti di roccia e alberi secolari, ricca di flora e fauna e che ci condurrà in una bellissima radura appartata con vista sulla cima di Monte Camicia; dove, sul prato, nei pressi di un magnifico faggio secolare, si svolgerà la meditazione.

Consigliate scarpe da trekking robuste per il fondo non sempre prevedibile nella prima parte.

2 Fonte di Assergi/ Laghetto San Pietro

descrizione:

Itinerario facile di circa 5 km che parte in salita, a tratti pronunciata, e di un dislivello di circa 250 metri sulle balze antistanti Monte Bolza. Giunti in prossimità ci caleremo nella conca tondeggiante erbosa e protetta del laghetto pluviale, purtroppo sempre più in secca d'estate; la meditazione si svolgerà davanti alla magnifica vista di Campo Imperatore e della mole di Corno Grande sullo sfondo. Viste mozzafiato su tutti i maggiori rilievi montuosi della regione, Sirente e Velino compreso.

Escursioni da Santo Stefano Di Sessanio:

3 Monte Cafanello

descrizione:

Impennata abbastanza breve, a tratti anche pianeggiante, e di livello medio che salendo dal borgo medievale, con un dislivello di circa 400 metri, ci conduce sulla piatta e tranquilla cima del monte, vera e propria terrazza panoramica appartata sulla regione dove si svolgerà la meditazione. Oltre a Rocca Calascio lontana, è possibile ammirare tutte le maggiori cime montuose della regione.

4 Piano Le Locce

descrizione:

Percorso di livello medio con poca pendenza di circa 8/9 km che conduce in uno dei più poetici angoli d'Abruzzo, e che ci da l'idea concreta della vita remota ed isolata di un tempo, dedita alla pastorizia, all'agricoltura e sostenuta dalla fede...

Su un dolce piano erboso, socchiuso tra monti e colline curiosamente tondeggianti, si svolge la nostra meditazione.

A chi sono rivolte le esperienze:

A tutti, principianti e famiglie comprese, che vogliono conoscere ed esplorare con consapevolezza, sostenuti dalle pratiche di yoga e meditazione adatte anche a principianti, un ambiente naturale incontaminato tra i più belli d'Italia.

Modalità di prenotazione:

Messaggio WhatsApp al numero 0858278444.

Tutte le attività sono riservate ai soci della ASD Kensho Yoga. L'iscrizione è compresa nel prezzo.

Numero minimo 8 persone, massimo 15

Costo: 35,00 a persona

Orari delle lezioni di Yoga presso le strutture indicate 15,30/16.45

Orari di partenza delle escursioni previste ore 17,30/19.45



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php