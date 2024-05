Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Escursione guidata

Sabato 11 Maggio 2024 dalle 09:30 alle 17:00

Evento organizzato dalla Compagnia delle Guide Gran Sasso d'Italia

🗣️ La Compagnia delle Guide del Gran Sasso, in occasione della ottava tappa del Giro d'Italia, "Spoleto - Prati di Tivo" organizza per sabato 11 maggio una facile e rilassante escursione da Pietracamela ai Prati passando per la valle del Rio Arno.

🗂️ SCHEDA TECNICA

Dislivello: 500 m.

Difficoltà: E – Escursionistico

Sviluppo: 10 km

🏔️ Il percorso ad anello ci permetterà di risalire, attraverso un suggestivo sentiero che passa per uno splendido bosco di faggi, la valle del Rio Arno fino ad intercettare la traccia che risalendo per le Coste di San Giovanni ci condurrà fino ai Prati Bassi.

Da qui ci sposteremo sul rettilineo che porta al piazzale per assistere agli ultimi chilometri della gara.🚴‍♂️🏔️

👉 A fine evento riprenderemo la via del ritorno percorrendo lo storico sentiero delle "traje" che ci riporterà a Pietracamela.

ℹ️ INFO E PRENOTAZIONI

328 0097929

🕞 APPUNTAMENTO

ore 9.00, Pietracamela

🎒 EQUIPAGGIAMENTO

Scarponi da trekking o equivalente (no scarpe da ginnastica), acqua, pranzo al sacco, pile, magliette di ricambio, cappello, occhiali da sole, giacca a vento e tutto ciò che si ritiene necessario.

📝 L'USCITA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E/O PER ALTRI MOTIVI CHE, A GIUDIZIO DEGLI ACCOMPAGNATORI, POSSANO COMPROMETTERE LA SICUREZZA DEL GRUPPO O DEI SINGOLI PARTECIPANTI.



N.B. Si precisa che l'Ente è del tutto estraneo all'organizzazione dell'iniziativa ed invita tutti coloro che hanno ingresso nell'Area Protetta ad avere conoscenza di quanto al seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/itinerari_apiedi.php